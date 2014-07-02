Pulēšanas ierīce BDP 50/1500 C

Īpaši lielā ātruma iekārta BDP 50/1500 C nopulē grīdas spodras par 30% ātrāk nekā parastās ātrgaitas iekārtas.

Iekārtai BDP 50/1500 C ir pārsteidzoši kompakts izmērs, un, pateicoties centrālajam papildu ratam, to ir īpaši viegli manevrēt. Pateicoties tās 1500 apgr./min. rotācijas ātrumam, ierīce nodrošina lielisku pulēšanas rezultātu. Vienkāršās vadības pogas garantē intuitīvu vadāmību. Rotējošais sargs novērš netīrumu virpuļošanu. Putekļi tiek savākti viena litra, pārstrādājama materiāla filtra maisā pateicoties pasīvajai sūkšanas sistēmai. Iekārta nenovirzās no trajektorijas un konsekventi labi pārvietojas lineāri, kas nozīmē maksimālu ražīgumu. Regulējamais rokturis garantē komfortablu darba augstumu un to var nolocīt, lai ietaupītu uzglabāšanas telpu. Sprūds neļauj iekārtu iedarbināt netīši — ierīce apstājas tiklīdz kā roktura sprūds ir atlaists. Viegli virzāmais spilventiņa līdzņēmējdisks pats automātiski pielāgojas grīdas virsmai. Tas ir atsperslogots un garantē optimālu kontaktspiedienu. Pēc izvēles pieejamais izsmidzināšanas tīrīšanas piederumu komplekts garantē, ka tīrīšanas līdzeklis tiek izsmidzināts tikai tad, kad tas nepieciešams.

Īpašības un ieguvumi
Integrēta sūkšanas sistēma
  • Aizsargs nodrošina, ka pulēšanas putekļi paliek zem iekārtas. Putekļi tiek savākti putekļu tvertnē ar pasīvu sūkšanu, lai samazinātu putekļu līmeni pulējot
  • Savāktos putekļus ir viegli izbērt - filtra maiss ir izmantojams atkārtoti
Automātisks kontakta spiediens
  • Līdzņēmējdisks ar atsperes stiprinājumu. Kontakta spiediens tiek automātiski regulēts, lai sniegtu nemainīgi labu pulēšanas rezultātu
  • Spilventiņš saglabā optimālu saskari ar virsmu un pielāgojas jebkuram grīdas nelīdzenumam
Liels pulēšanas ātrums
  • 1500 apgr./min ideālam pulēšanas rezultātam
Integrēts riteņa mehānisms
  • laba virzienstabilitāte — neliecas prom uz labo vai kreiso pusi — viegli darboties.
Kompakts
  • Kompaktais BDP 50/1500 C ir īpaši manevrētspējīgs
Motors ar siksnas piedziņu
  • Čuksta klusumā
Darbināms ar strāvu
  • Ilgai nepārtrauktai lietošanai
Spilventiņa līdzņēmējdisks ar centra bloķēšanu
  • Drošs un centrēts spilventiņa stiprinājums
Centrālais ritenis
  • Tīrīšanai līdz pat malām - arī uz priekšu
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Darbināma no tīkla
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 1500
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 4
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 56 - 61
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 35.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 1215 x 580 x 1115

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pada turētājs

Aprīkojums

  • Putekļu sūkšana
  • Darbināma no tīkla
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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