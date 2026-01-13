Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap *EU
Kompakts, taču neticami jaudīgs mitrās un sausās tīrīšanas pamata klases putekļu sūcējs. Pateicoties tā nelielajam svaram, NT 22/1 Ap ir viegli transportēt un ar to darboties.
Mūsu jaunais mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ir kompakts, jaudīgs, uzticams un ļoti daudzpusīgs. To var izmantot kā vienkāršiem un vidēji nopietniem tīrīšanas darbiem komerciālai izmantošanai. Pateicoties tā pusautomātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai un mitrumizturīgajam poliētersulfona (PES) cilindrveida filtram, tas uzticami un bez piepūles savāks putekļus, raupjus gružus un šķidrumus. Sūkšanas šļūtenes savienojums tiek piestiprināts tieši iekārtas galvā, un ļauj maksimāli izmantot tā tvertnes ietilpību. Iekārtas ļoti kompaktie gabarīti un nelielais svars nozīmē, ka ar to ir ne vien ērti darboties, bet arī to viegli pārvietot vai transportēt.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegla un kompakta iekārta
- Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
- Ir iespējams viegli pārslēgties no mitrās uz sauso tīrīšanu bez nepieciešamības vispirms nožāvēt poliestera cilindrisko filtru.
- Mazgājams poliētersulfona (PES) filtrs.
Sūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvā
- Ļoti efektīvi tiek izmantots viss tvertnes tilpums.
- Ietaupa laiku, jo iztukšot tvertni ir nepieciešams retāk.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|72
|Vakuums (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Tvertnes tilpums (l)
|22
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1300
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|6
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|71
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: PES
Aprīkojums
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
- To var izmantot kā vienkāršiem, tā vidēji nopietniem tīrīšanas darbiem komerciālām vajadzībām