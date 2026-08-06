Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary

Kompakts, bet neticami jaudīgs sausās un slapjās uzkopšanas sākuma līmeņa putekļsūcējs. NT 22/1 Ap L Anniversary Edition melnā krāsā ir ideāli piemērots lietošanai ceļā.

Radīts īpaši Kärcher 90 gadu jubilejai. Mazs, jaudīgs, uzticams, ļoti daudzpusīgs un viegls kā spalviņa. Mūsu NT 22/1 Ap L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs nodrošina iespaidīgu rezultātu viegliem un vidēji smagiem tīrīšanas darbiem dažādās komerciālās jomās. Pateicoties pusautomātiskajai filtru tīrīšanas sistēmai un mitruma izturīgajam PES cilindrveida filtram, tas bez piepūles tiek galā ar putekļiem, rupjiem netīrumiem un šķidrumiem. Tieši uz iekārtas galvas piestiprinātais iesūkšanas šļūtenes savienojums ļauj maksimāli izmantot tvertnes ietilpību. Ļoti kompakti izmēri un nelielais svars ļauj iekārtu, kas ir arī viegli lietojama, ērti un viegli pārvietot. Tikai jubilejas izdevuma komplektācijā – desmit neplīstoši flīsa filtra maisi.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary: Īpaši viegla un kompakta iekārta
Īpaši viegla un kompakta iekārta
Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Optimāla filtra tīrīšanas efektivitāte ar vienu pogas spiedienu. Nodrošina nemainīgi augstu filtra veiktspēju un iesūkšanas spēku. Ļauj ietaupīt laiku un pagarināt filtra kalpošanas laiku.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary: Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Viegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Sūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvā
  • Ļoti efektīvi tiek izmantots viss tvertnes tilpums.
  • Ietaupa laiku, jo iztukšot tvertni ir nepieciešams retāk.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Gaisa plūsma (l/s) 72
Vakuums (mbar/kPa) 249 / 24.9
Tvertnes tilpums (l) 22
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1300
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 6
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 71
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 5.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 380 x 370 x 480

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Filtra maisu daudzums: 10 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES

Aprīkojums

  • Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap L Anniversary
Pielietošanas veidi
  • To var izmantot kā vienkāršiem, tā vidēji nopietniem tīrīšanas darbiem komerciālām vajadzībām
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 22/1 Ap L Anniversary rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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