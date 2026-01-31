Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te

NT 22/1 Ap Te sausās un slapjās uzkopšanas putekļsūcējs ar strāvas kontaktligzdu (ar automātiskās palaišanas funkciju), spēcīgu iesūkšanas jaudu un pusautomātisku tīrīšanas sistēmu.

Šo kompakto spēka iekārtu īpaši novērtēs tirdzniecības nozarē strādājošie. Mūsu NT 22/1 Ap Te slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir strāvas kontaktligzda ar automātiskās palaišanas funkciju. Tā ir ļoti viegla un tādējādi ērti pārvietojama iekārta, kas pārsteidz ar spēcīgu sūkšanas jaudu, kas to padara piemērotu vieglu līdz vidēji nopietnu tīrīšanas darbu veikšanai. Neatkarīgi, vai to izmantojat, lai savāktu putekļus, raupjus gružus vai šķidrumus, putekļsūcēja pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgais poliestera (PES) cilindriskais filtrs gādās par uzticamu tīrīšanu. Sūkšanas šļūtenes savienojums tiek piestiprināts tieši iekārtas galvā un ļauj maksimāli izmantot tā tvertnes ietilpību. Tas nozīmē, ka viegli lietojamais un daudzpusīgais NT 22/1 Ap Te ir lielisks palīgs montāžas un renovācijas darbu veicējiem, ēku uzkopšanas speciālistiem, kā arī piemērots komerciālai izmantošanai visdažādākajām vajadzībām.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te: Īpaši viegla un kompakta iekārta
Īpaši viegla un kompakta iekārta
Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te: Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Viegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Papildu rozete elektroinstrumentu pievienošanai (ar automātiskās palaišanas funkciju)
  • Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
  • Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
  • Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
  • Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
  • Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
  • Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 72
Vakuums (mbar/kPa) 249 / 24.9
Tvertnes tilpums (l) 22
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1300
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 6
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 72
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 6.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 380 x 370 x 480

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES
  • Elektroinstrumentu pieslēguma adapters

Aprīkojums

  • Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
  • Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te
Videos
Pielietošanas veidi
  • To var izmantot kā vienkāršiem, tā vidēji nopietniem tīrīšanas darbiem komerciālām vajadzībām
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 22/1 Ap Te rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija