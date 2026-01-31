Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 22/1 Ap Te
NT 22/1 Ap Te sausās un slapjās uzkopšanas putekļsūcējs ar strāvas kontaktligzdu (ar automātiskās palaišanas funkciju), spēcīgu iesūkšanas jaudu un pusautomātisku tīrīšanas sistēmu.
Šo kompakto spēka iekārtu īpaši novērtēs tirdzniecības nozarē strādājošie. Mūsu NT 22/1 Ap Te slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir strāvas kontaktligzda ar automātiskās palaišanas funkciju. Tā ir ļoti viegla un tādējādi ērti pārvietojama iekārta, kas pārsteidz ar spēcīgu sūkšanas jaudu, kas to padara piemērotu vieglu līdz vidēji nopietnu tīrīšanas darbu veikšanai. Neatkarīgi, vai to izmantojat, lai savāktu putekļus, raupjus gružus vai šķidrumus, putekļsūcēja pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgais poliestera (PES) cilindriskais filtrs gādās par uzticamu tīrīšanu. Sūkšanas šļūtenes savienojums tiek piestiprināts tieši iekārtas galvā un ļauj maksimāli izmantot tā tvertnes ietilpību. Tas nozīmē, ka viegli lietojamais un daudzpusīgais NT 22/1 Ap Te ir lielisks palīgs montāžas un renovācijas darbu veicējiem, ēku uzkopšanas speciālistiem, kā arī piemērots komerciālai izmantošanai visdažādākajām vajadzībām.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegla un kompakta iekārtaIekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Pusautomātiskā filtra tīrīšana APParocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrsViegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Papildu rozete elektroinstrumentu pievienošanai (ar automātiskās palaišanas funkciju)
- Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
- Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
- Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Adapters elektroinstrumentu pievienošanai
- Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī.
- Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens.
- Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|72
|Vakuums (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Tvertnes tilpums (l)
|22
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1300
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|6
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|72
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: PES
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
Aprīkojums
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Filtra tīrīšana: Pusautomātiskā filtra tīrīšana AP
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- To var izmantot kā vienkāršiem, tā vidēji nopietniem tīrīšanas darbiem komerciālām vajadzībām
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 22/1 Ap Te rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.