Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22

TÜV pārbaudītais un testētais NT 75/1 Me Ec H Z22 drošības putekļu sūcējs ir jaudīgs, viena motora mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs eksplozīvai putekļu savākšanai (bīstamības klase — zona 22), kuram ir antistatiskā sistēma.

NT 75/1 Me Ec H Z22 drošības putekļu sūcējs ir jaudīgs, viena motora mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs. Tas ir īpaši labi piemērots, lai izmantotu sprādzienbīstamā vidē un sprādzienbīstamu putekļu savākšanai. Tā ir pastiprināta viegli uzliesmojošu putekļu savākšanai sprādzienbīstamo putekļu klasēm (zonai 22), kā arī veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (H klasei). Bezkontakta elektromotora kalpošanas ilgums ir 5000 stundu. Turklāt putekļu sūcējs ir piemērots azbesta putekļu savākšanai un dažādu citu veidu izmantošanai. Iekārtai komplektā ir elektrību vadoša un izteiksmīga sūkšanas šļūtene (ar antistatisko sistēmu), kas to padara ideāli piemērotu profesionālai izmantošanai. Tam ir filca filtra maiss un drošības filtru komplekts, kas ļauj droši aizturēt putekļus.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22: Zona 22 + putekļu klase H
Zona 22 + putekļu klase H
Uzliesmojošiem putekļiem putekļu sprādziena klasēs, 22. zonai un veselībai bīstamiem putekļiem, H putekļu klasei.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22: Antistatiskā sistēma
Antistatiskā sistēma
Visiem Kärcher drošajiem putekļu sūcējiem ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22: Bezslotiņu indukcijas motors
Bezslotiņu indukcijas motors
Bezkontakta elektromotora kalpošanas ilgums ir 5000 stundu — kas to padara ideāli piemērotu ilgstošai lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 61
Vakuums (mbar/kPa) 220 / 22
Tvertnes tilpums (l) 75
Nominālā jauda (W) maks. 1000
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Kabeļa materiāls Gumija
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 76
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 27.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 33.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 540 x 925

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Drošības filtra maiss: 1 Gabals(i)
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 1000 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Līkums: Metāls
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Nerūsējošā tērauda tvertne
  • Plakanais filtrs: HEPA-14 (H14)
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Antistatiskā sistēma
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
  • Putekļu klase: H
  • Tvertnes materiāls: Nerūsējošais tērauds
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22
Pielietošanas veidi
  • Drošs putekļu sūcējs, kas paredzēts H putekļu klasei, un efektīvi savāc veselībai kaitīgos un/vai kancerogēnos putekļus.
Piederumi
Atrast NT 75/1 Me Ec H Z22 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija