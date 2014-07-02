Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Me Ec H Z22
TÜV pārbaudītais un testētais NT 75/1 Me Ec H Z22 drošības putekļu sūcējs ir jaudīgs, viena motora mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs eksplozīvai putekļu savākšanai (bīstamības klase — zona 22), kuram ir antistatiskā sistēma.
NT 75/1 Me Ec H Z22 drošības putekļu sūcējs ir jaudīgs, viena motora mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs. Tas ir īpaši labi piemērots, lai izmantotu sprādzienbīstamā vidē un sprādzienbīstamu putekļu savākšanai. Tā ir pastiprināta viegli uzliesmojošu putekļu savākšanai sprādzienbīstamo putekļu klasēm (zonai 22), kā arī veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (H klasei). Bezkontakta elektromotora kalpošanas ilgums ir 5000 stundu. Turklāt putekļu sūcējs ir piemērots azbesta putekļu savākšanai un dažādu citu veidu izmantošanai. Iekārtai komplektā ir elektrību vadoša un izteiksmīga sūkšanas šļūtene (ar antistatisko sistēmu), kas to padara ideāli piemērotu profesionālai izmantošanai. Tam ir filca filtra maiss un drošības filtru komplekts, kas ļauj droši aizturēt putekļus.
Īpašības un ieguvumi
Zona 22 + putekļu klase HUzliesmojošiem putekļiem putekļu sprādziena klasēs, 22. zonai un veselībai bīstamiem putekļiem, H putekļu klasei.
Antistatiskā sistēmaVisiem Kärcher drošajiem putekļu sūcējiem ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiem.
Bezslotiņu indukcijas motorsBezkontakta elektromotora kalpošanas ilgums ir 5000 stundu — kas to padara ideāli piemērotu ilgstošai lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|61
|Vakuums (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tvertnes tilpums (l)
|75
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1000
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Kabeļa materiāls
|Gumija
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|76
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|27.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|33.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 540 x 925
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drošības filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 1 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 1000 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Līkums: Metāls
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Nerūsējošā tērauda tvertne
- Plakanais filtrs: HEPA-14 (H14)
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Antistatiskā sistēma
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Putekļu klase: H
- Tvertnes materiāls: Nerūsējošais tērauds
Pielietošanas veidi
- Drošs putekļu sūcējs, kas paredzēts H putekļu klasei, un efektīvi savāc veselībai kaitīgos un/vai kancerogēnos putekļus.
Piederumi
