Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S

NT 80/1 B1 MS drošais putekļu sūcējs ļauj izvairīties putekļu izraisītu eksploziju riska, ko rada šaujampulveris vai šaujampulveris. Papildus viegli uzliesmojošiem putekļiem un M klases kaitīgie putekļi tiek uzreiz sasūkti, jo uzkrājoties rada apdraudējumu. Šādu putekļu savākšanai ir nepieciešams B1 putekļu klasei apstiprināts drošs putekļu sūcējs, kāds ir NT 80/1 B1 MS (apstiprinājums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/9/EK (ATTEX)).

NT 80/1 B1 MS (IP 54 — sprādziendrošs) ir jaudīgs, viena motora mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar iesūcošā kārtridža gaisa filtru turbīnai un cilindra tipa filtru un papīra filtra maisu priekšfiltrēšanas veikšanai (abi filtri ir apstiprināti M putekļu klasei). To izmanto vidēji bīstamu putekļu sasūkšanai, kuru MAK > 0,1 mg/m³. Šai iekārtai ir kompakts ventilatora korpuss, antistatiskā sistēma, nerūsošs tērauda konteiners un pilns piederumu klāsts. Ja šķidruma iesūkšanas brīdī ir sasniegts maksimālais šķidruma tilpums, tad divkāršā pludiņu sistēma apturēt gaisa padevi, lai nepieļautu konteinera pārplūšanu. Ja filtrs vai iesūkšanas caurule, šļūtene, caurulītes, grīdas rīks ir aizsērējis vai arī gaisa plūsmas ātrums ir mazāks par 20 m/s, tad iedegsies signālgaismiņa. Iekārtas aizmugurējā pusē ir turētājs grīdu tīrīšanas rīkam. Iekārtai NT 80/1 B1 MS papildus mobilitāti piešķir divi lielie aizmugurējie riteņi un divi ritenīši (elektrību vadoši) — no kuriem viens ir aprīkots ar bremzi.

Īpašības un ieguvumi
Drošība pirmajā vietā
  • Iekārtai NT 80/1 B1 M S ir automātiska ūdens līmeņa kontrole un to var izmantot tikai, ja ūdens līmenis ir pietiekams.
Piemērots izmantošanai sprādzienbīstamās zonās (Zona 22) un veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase)
  • Piemērots viegli uzliesmojošu putekļu savākšanai sprādzienbīstamo putekļu klasēm (zonai 22) un veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (M putekļu klasei).
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 56
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Tvertnes tilpums (l) 80
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Kabeļa materiāls Gumija
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 32.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 43.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 660 x 520 x 1078

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 1000 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Līkums: Metāls
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 450 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: Papīrs
  • Nerūsējošā tērauda tvertne
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Antistatiskā sistēma
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
  • Putekļu klase: M
  • Tvertnes materiāls: Nerūsējošais tērauds
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija