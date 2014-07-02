Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 80/1 B1 M S
NT 80/1 B1 MS drošais putekļu sūcējs ļauj izvairīties putekļu izraisītu eksploziju riska, ko rada šaujampulveris vai šaujampulveris. Papildus viegli uzliesmojošiem putekļiem un M klases kaitīgie putekļi tiek uzreiz sasūkti, jo uzkrājoties rada apdraudējumu. Šādu putekļu savākšanai ir nepieciešams B1 putekļu klasei apstiprināts drošs putekļu sūcējs, kāds ir NT 80/1 B1 MS (apstiprinājums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/9/EK (ATTEX)).
NT 80/1 B1 MS (IP 54 — sprādziendrošs) ir jaudīgs, viena motora mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar iesūcošā kārtridža gaisa filtru turbīnai un cilindra tipa filtru un papīra filtra maisu priekšfiltrēšanas veikšanai (abi filtri ir apstiprināti M putekļu klasei). To izmanto vidēji bīstamu putekļu sasūkšanai, kuru MAK > 0,1 mg/m³. Šai iekārtai ir kompakts ventilatora korpuss, antistatiskā sistēma, nerūsošs tērauda konteiners un pilns piederumu klāsts. Ja šķidruma iesūkšanas brīdī ir sasniegts maksimālais šķidruma tilpums, tad divkāršā pludiņu sistēma apturēt gaisa padevi, lai nepieļautu konteinera pārplūšanu. Ja filtrs vai iesūkšanas caurule, šļūtene, caurulītes, grīdas rīks ir aizsērējis vai arī gaisa plūsmas ātrums ir mazāks par 20 m/s, tad iedegsies signālgaismiņa. Iekārtas aizmugurējā pusē ir turētājs grīdu tīrīšanas rīkam. Iekārtai NT 80/1 B1 MS papildus mobilitāti piešķir divi lielie aizmugurējie riteņi un divi ritenīši (elektrību vadoši) — no kuriem viens ir aprīkots ar bremzi.
Īpašības un ieguvumi
Drošība pirmajā vietā
- Iekārtai NT 80/1 B1 M S ir automātiska ūdens līmeņa kontrole un to var izmantot tikai, ja ūdens līmenis ir pietiekams.
Piemērots izmantošanai sprādzienbīstamās zonās (Zona 22) un veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase)
- Piemērots viegli uzliesmojošu putekļu savākšanai sprādzienbīstamo putekļu klasēm (zonai 22) un veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (M putekļu klasei).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|56
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Tvertnes tilpums (l)
|80
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Kabeļa materiāls
|Gumija
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|32.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|43.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|660 x 520 x 1078
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 1 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 1000 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Līkums: Metāls
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 450 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Nerūsējošā tērauda tvertne
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Antistatiskā sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Putekļu klase: M
- Tvertnes materiāls: Nerūsējošais tērauds