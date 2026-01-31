Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Me Classic
NT 30/1 Me Classic ir praktisks un jaudīgs mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs. Tā ir 1500 vatu iekārta ar 30 litru tvertni, kas tiek galā ar visu veidu netīrumiem.
Jaudīgais NT 30/1 Me Classic mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējs ar 30 litru tvertni un 1500 vatu turbīnu ir ļoti izturīga un viegli lietojama iekārta ar augstu sūkšanas jaudu. Tas bez piepūles savāc mērenu daudzumu šķidrumu, raupju gružu un putekļu, lieliski tiekot galā ar visiem netīrumiem. NT Classic iekārtai ir testēta un pārbaudīta filtra tehnoloģija, Easy Service vienkāršas apkopes koncepcija un zemas uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts, izturīgs un mobilsTeicama stabilitāte, vienkārša manevrējamība un ērta transportēšana pateicoties iekārtas plūdlīnijas korpusam ar 4 ritenīšiem. Buferis efektīvi aizsargā kā pašu iekārtu, tā apkārtējo aprīkojumu.
Teicama sūkšanas jaudaNT Classic iekārtām ir jaudīga 1500 W turbīna, kas tām ļauj uzticami savākt visdažādākos netīrumus. Lieliskam tīrīšanas rezultātam.
Vienkārša apkope un komfortsPārsteidzoši ātra apkope — Easy Service koncepcija nozīmē, ka turbīnu ir iespējams izņemt 44 sekundēs. Ātri nomainām turbīna nozīmē ne vien ievērojamu laika, bet arī izmaksu ietaupījumu.
Augsta efektivitāte minimāliem līdzekļiem
- NT Classic viena motora iekārtām ir ilgstoši pārbaudīti un testēti Kärcher cilindrveida filtri.
- Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|59
|Vakuums (mbar/kPa)
|227 / 22.7
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1500
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|6.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|78
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 360 x 645
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: PES
- Nerūsējošā tērauda tvertne
Videos
Pielietošanas veidi
- Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.
Piederumi
Atrast NT 30/1 Me Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.