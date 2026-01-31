Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 38/1 Me Classic
Neskatoties uz tā kompaktajiem gabarītiem, NT 38/1 Me Classic mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 38 litru tvertni uzticami savāc ievērojamu daudzumu jebkuru netīrumu.
NT 38/1 Me Classic mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 1500 vatu turbīnu uzticami savāc ievērojamu daudzumu šķidrumu, putekļu vai raupju gružu. Šim kompaktajam putekļu sūcējam ir izturīga 38 litru tvertne. NT Classic klāsta iekārtās ir izmantota uzticama filtra tehnoloģija. Īpaši uzteicams ir tā vienkāršais apkopes princips, kas ļauj samazināt ekspluatācijas un apkopes izmaksas.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts, izturīgs un mobilsTeicama stabilitāte, vienkārša manevrējamība un ērta transportēšana pateicoties iekārtas plūdlīnijas korpusam ar 4 ritenīšiem. Buferis efektīvi aizsargā kā pašu iekārtu, tā apkārtējo aprīkojumu.
Teicama sūkšanas jaudaNT Classic iekārtām ir jaudīga 1500 W turbīna, kas tām ļauj uzticami savākt visdažādākos netīrumus. Lieliskam tīrīšanas rezultātam.
Vienkārša apkope un komfortsPārsteidzoši ātra apkope — Easy Service koncepcija nozīmē, ka turbīnu ir iespējams izņemt 44 sekundēs. Ātri nomainām turbīna nozīmē ne vien ievērojamu laika, bet arī izmaksu ietaupījumu.
Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
- NT Classic viena motora iekārtām ir ilgstoši pārbaudīti un testēti Kärcher cilindrveida filtri.
- Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|59
|Vakuums (mbar/kPa)
|227 / 22.7
|Tvertnes tilpums (l)
|38
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1500
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|6.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|78
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 360 x 735
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: PES
- Nerūsējošā tērauda tvertne
Pielietošanas veidi
- Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.
Piederumi
Atrast NT 38/1 Me Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.