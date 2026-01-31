Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 38/1 Me Classic

Neskatoties uz tā kompaktajiem gabarītiem, NT 38/1 Me Classic mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 38 litru tvertni uzticami savāc ievērojamu daudzumu jebkuru netīrumu.

NT 38/1 Me Classic mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 1500 vatu turbīnu uzticami savāc ievērojamu daudzumu šķidrumu, putekļu vai raupju gružu. Šim kompaktajam putekļu sūcējam ir izturīga 38 litru tvertne. NT Classic klāsta iekārtās ir izmantota uzticama filtra tehnoloģija. Īpaši uzteicams ir tā vienkāršais apkopes princips, kas ļauj samazināt ekspluatācijas un apkopes izmaksas.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 38/1 Me Classic: Kompakts, izturīgs un mobils
Kompakts, izturīgs un mobils
Teicama stabilitāte, vienkārša manevrējamība un ērta transportēšana pateicoties iekārtas plūdlīnijas korpusam ar 4 ritenīšiem. Buferis efektīvi aizsargā kā pašu iekārtu, tā apkārtējo aprīkojumu.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 38/1 Me Classic: Teicama sūkšanas jauda
Teicama sūkšanas jauda
NT Classic iekārtām ir jaudīga 1500 W turbīna, kas tām ļauj uzticami savākt visdažādākos netīrumus. Lieliskam tīrīšanas rezultātam.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 38/1 Me Classic: Vienkārša apkope un komforts
Vienkārša apkope un komforts
Pārsteidzoši ātra apkope — Easy Service koncepcija nozīmē, ka turbīnu ir iespējams izņemt 44 sekundēs. Ātri nomainām turbīna nozīmē ne vien ievērojamu laika, bet arī izmaksu ietaupījumu.
Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
  • NT Classic viena motora iekārtām ir ilgstoši pārbaudīti un testēti Kärcher cilindrveida filtri.
  • Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 59
Vakuums (mbar/kPa) 227 / 22.7
Tvertnes tilpums (l) 38
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Nominālā jauda (W) maks. 1500
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 6.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 78
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 8.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 375 x 360 x 735

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES
  • Nerūsējošā tērauda tvertne
Pielietošanas veidi
  • Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.
Piederumi
Atrast NT 38/1 Me Classic rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija