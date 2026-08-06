Gaisa pūtējs AB 20 Ec
Ļoti efektīvs, kompakts, ilgmūžīgs gaisa pūtējs AB 20 Ec, kas paātrina iztīrīto paklāju žāvēšanu līdz pat 50 %. Atbilst Eiropas efektivitātes vadlīnijām.
Gaisa pūtējs AB 20 Ec ir izstrādāts, lai paātrināti žāvētu ar šķidrumu tīrītas tekstila virsmas. Kompaktā, vieglā un viegli pārvietojamā iekārta nodrošina līdz pat 50 % ātrāku žāvēšanas laiku – iztīrītie paklāji ir gatavi staigāšanai ievērojami ātrāk. Turklāt pūtējs ir ļoti kluss, un to var izmantot telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni, vai darba laikā. Izturīgs indukcijas motors garantē zemu enerģijas patēriņu un ilgu iekārtas kalpošanas laiku, kas atbilst Eiropas energoefektivitātes vadlīnijām.
Īpašības un ieguvumi
Ilgmūžīgs indukcijas motorsIlgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Motors ar trīspakāpju kontroli. Pūtējs atbilst Eiropas energoefektivitātes vadlīnijām.
Kompakta konstrukcija un mazs iekārtas svarsĶompaktais izmērs un mazais svars gādā par iekārtas pārvietojamību. Ērts rokturis vienkāršai pārnēsāšanai.
Klusa darbībaNetraucēta darbība arī tīrīšanai pa dienu. Mazais darbības troksnis gādā par to, ka iekārtu var darbināt arī darba laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Gaisa plūsma (līmeņi 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Pūtēja ātrums (1/2/3) (apgr./min.)
|1450
|Nominālā jauda (W)
|120
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 353 x 371
Aprīkojums
- Izturīgs plastmasas korpuss
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Kabeļa glabāšanas risinājums
Pielietošanas veidi
- Paātrinātam tekstila virsmu žūšanas laikam
Atrast AB 20 Ec rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.