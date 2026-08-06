Gaisa pūtējs AB 20 Ec

Ļoti efektīvs, kompakts, ilgmūžīgs gaisa pūtējs AB 20 Ec, kas paātrina iztīrīto paklāju žāvēšanu līdz pat 50 %. Atbilst Eiropas efektivitātes vadlīnijām.

Gaisa pūtējs AB 20 Ec ir izstrādāts, lai paātrināti žāvētu ar šķidrumu tīrītas tekstila virsmas. Kompaktā, vieglā un viegli pārvietojamā iekārta nodrošina līdz pat 50 % ātrāku žāvēšanas laiku – iztīrītie paklāji ir gatavi staigāšanai ievērojami ātrāk. Turklāt pūtējs ir ļoti kluss, un to var izmantot telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni, vai darba laikā. Izturīgs indukcijas motors garantē zemu enerģijas patēriņu un ilgu iekārtas kalpošanas laiku, kas atbilst Eiropas energoefektivitātes vadlīnijām.

Īpašības un ieguvumi
Gaisa pūtējs AB 20 Ec: Ilgmūžīgs indukcijas motors
Ilgmūžīgs indukcijas motors
Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Motors ar trīspakāpju kontroli. Pūtējs atbilst Eiropas energoefektivitātes vadlīnijām.
Gaisa pūtējs AB 20 Ec: Kompakta konstrukcija un mazs iekārtas svars
Kompakta konstrukcija un mazs iekārtas svars
Ķompaktais izmērs un mazais svars gādā par iekārtas pārvietojamību. Ērts rokturis vienkāršai pārnēsāšanai.
Gaisa pūtējs AB 20 Ec: Klusa darbība
Klusa darbība
Netraucēta darbība arī tīrīšanai pa dienu. Mazais darbības troksnis gādā par to, ka iekārtu var darbināt arī darba laikā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Gaisa plūsma (līmeņi 1/2/3) (m³/h) 1200
Pūtēja ātrums (1/2/3) (apgr./min.) 1450
Nominālā jauda (W) 120
Kabeļa garums (m) 7.5
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 7.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9
Izmēri (G x P x A) (mm) 375 x 353 x 371

Aprīkojums

  • Izturīgs plastmasas korpuss
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Kabeļa glabāšanas risinājums
Pielietošanas veidi
  • Paātrinātam tekstila virsmu žūšanas laikam
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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