Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1

Papildu birste Puzzi 200, lai palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%.

Profi PW 30/1 birste tiek piedāvāta kā papildu piederums KÄRCHER Puzzi 300 S izsmidzināšanas — ekstrakcijas tīrītājam, lai pastiprinātu dziļo tīrīšanu. Šī birste palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%. Pēc izvēles jūs varat smidzināt, birstēt un sūkt vienā piegājienā. Ar lielāku sūkšanas platumu — 315 mm, salīdzinot ar 235 mm 10 PW, kas nozīmē par 25% augstāku tīrīšanas veiktspēju. PW 30/1 apvienojumā ar 200 Puzzi S ir ievērojami efektīvāka tīrīšanas sistēma ar iespaidīgu tīrīšanas jaudu.

Īpašības un ieguvumi
Rotējošas birstes
Uzlabota tīrīšanas veiktspēja
Caurspīdīgs pārbaudes logs
Vienkārša darbība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 40 - 55
Slotiņu motora jauda (W) 60
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Kabeļa garums (m) 4
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 5.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 350 x 260 x 835
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ar paklāju klātas grīdas
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast PW 30/1 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

