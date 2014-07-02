Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1
Papildu birste Puzzi 200, lai palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%.
Profi PW 30/1 birste tiek piedāvāta kā papildu piederums KÄRCHER Puzzi 300 S izsmidzināšanas — ekstrakcijas tīrītājam, lai pastiprinātu dziļo tīrīšanu. Šī birste palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%. Pēc izvēles jūs varat smidzināt, birstēt un sūkt vienā piegājienā. Ar lielāku sūkšanas platumu — 315 mm, salīdzinot ar 235 mm 10 PW, kas nozīmē par 25% augstāku tīrīšanas veiktspēju. PW 30/1 apvienojumā ar 200 Puzzi S ir ievērojami efektīvāka tīrīšanas sistēma ar iespaidīgu tīrīšanas jaudu.
Īpašības un ieguvumi
Rotējošas birstes
Uzlabota tīrīšanas veiktspēja
Caurspīdīgs pārbaudes logs
Vienkārša darbība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|40 - 55
|Slotiņu motora jauda (W)
|60
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Kabeļa garums (m)
|4
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 260 x 835
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas
