Paklāju tīrītājs BRS 43/500 C
Nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus, un paklāji ir pietiekami sausi jau pēc 20 minūtēm. Izmantojot iekapsulēšanas tehnoloģiju, paklāji tiek pamatīgi attīrīti ar minimālu piepūli.
Kärcher starpposma paklāju tīrītājs BRS 43/500 C nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus. Starpposma tīrīšanas darbiem: apsmidzinot paklāju ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli, saberzējot ar pretēji rotējošām birstēm un pēc 20 minūtēm apstrādājot ar putekļsūcēju. Paklājs ir gatavs lietošanai. Izmantojot Kärcher inovatīvo, ātri žūstošo paklāju tīrīšanas līdzekli RM 768, kas iekapsulē netīrumus, lai atdalītu tos no paklāju šķiedrām, starpposma tīrīšanas process ir ļoti efektīvs un ātri sniedz pārsteidzošu rezultātu.
Īpašības un ieguvumi
Divi pretēji rotējoši rullīši
- Augsta tīrīšanas veiktspēja, ko nodrošina īpaši cieša saskare ar virsmu.
- Vienlaicīgi dziļi iztīra paklāja plūksnas no divām pusēm un tos piepaceļ
- Nodrošina vienmērīgu saskari ar grīdu pat uz nelīdzenām virsmām
Divi vienā
- Tīra un vienlaicīgi arī sukā
- Iekļauta atkritumu tvertne
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h)
|300
|Strūklas spiediens, starplaiku tīrīšanai (bar)
|3.4
|Plūsmas apjoms, pagaidu tīrīšanai (l/min)
|0.38
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|7.5
|Slotiņu motora jauda (W)
|370
|Svars bez piederumiem (kg)
|25
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|32.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 470 x 1160
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iebūvētā iCapsol tvertne
- Ruļļu skaits: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Darba virziens: uz priekšu un atpakaļ
- iCapsol režīms