Paklāju tīrītājs BRS 43/500 C

Nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus, un paklāji ir pietiekami sausi jau pēc 20 minūtēm. Izmantojot iekapsulēšanas tehnoloģiju, paklāji tiek pamatīgi attīrīti ar minimālu piepūli.

Kärcher starpposma paklāju tīrītājs BRS 43/500 C nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus. Starpposma tīrīšanas darbiem: apsmidzinot paklāju ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli, saberzējot ar pretēji rotējošām birstēm un pēc 20 minūtēm apstrādājot ar putekļsūcēju. Paklājs ir gatavs lietošanai. Izmantojot Kärcher inovatīvo, ātri žūstošo paklāju tīrīšanas līdzekli RM 768, kas iekapsulē netīrumus, lai atdalītu tos no paklāju šķiedrām, starpposma tīrīšanas process ir ļoti efektīvs un ātri sniedz pārsteidzošu rezultātu.

Īpašības un ieguvumi
Divi pretēji rotējoši rullīši
  • Augsta tīrīšanas veiktspēja, ko nodrošina īpaši cieša saskare ar virsmu.
  • Vienlaicīgi dziļi iztīra paklāja plūksnas no divām pusēm un tos piepaceļ
  • Nodrošina vienmērīgu saskari ar grīdu pat uz nelīdzenām virsmām
Divi vienā
  • Tīra un vienlaicīgi arī sukā
  • Iekļauta atkritumu tvertne
Specifikācijas

Tehniskie dati

Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h) 300
Strūklas spiediens, starplaiku tīrīšanai (bar) 3.4
Plūsmas apjoms, pagaidu tīrīšanai (l/min) 0.38
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 7.5
Slotiņu motora jauda (W) 370
Svars bez piederumiem (kg) 25
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 32.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 400 x 470 x 1160

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iebūvētā iCapsol tvertne
  • Ruļļu skaits: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Darba virziens: uz priekšu un atpakaļ
  • iCapsol režīms
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija