Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 S ir visjaudīgākā superklases augstspiediena tīrīšanas iekārta tīrīšanai ar karstu ūdeni, kurai ir četru polu elektromotors ar ūdens dzesēšanu un liels gaismas diožu displejs.
HDS 13/20-4 S ir visjaudīgākā superklases tīrīšanas iekārta no visām Kärcher piedāvātajām augstspiediena iekārtām tīrīšanai ar karstu ūdeni. Tā kā iekārta nodrošina spēcīgu ūdens plūsmu, tad vajadzības gadījumā tai var pievienot divus izsmidzināšanas stobrus un darboties divatā, paātrināt laikietilpīgu darbu izpildi. EASY!Force HP pistole efektīvi absorbē strūklas atsitiena spēku, tādējādi nav nepieciešama piepūle, lai nospiestu un turētu tās sprūda. Tā kā iekārtā ir izmantoti dažādi inovatīvi risinājumi, piemēram, eco!efektivitātes režīms, ūdens cietības regulācijas sistēma, turboventilators, precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma, pilnveidota ūdens uzkarsēšanas tehnoloģija, kā arī patentēta uzgaļu tehnoloģija, tas to padara īpaši efektīvu un ļauj nevainojami paveikt visdažādākos tīrīšanas darbus. Vēl viena tās priekšrocība ir liels un ērts LED displejs, kas iekārtas operatoram ļauj kontrolēt degvielas un tīrīšanas līdzekļa rezervi, jo to jebkurā brīdī var ērti nolasīt no displeja. Iekārta ir ļoti mobila, un tai ir viegli piekļūt visiem svarīgākajiem komponentiem, kuriem nepieciešams veikt apkopi.
Īpašības un ieguvumi
Augsta efektivitāteeco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
UzticamībaĪpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Piekļuve iekārtas darbības informācijai par tās izmantošanas ilgumu un nepieciešamajiem apkopes intervāliem.
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Iekārtas uzglabāšana
- Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
- Viegli pieejams kā labročiem, tā kreiļiem un ir ideāli piemērots darbam ar diviem stobriem.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Pozīcijā "0" skalošana notiek automātiski.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|600 - 1300
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|8.3
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|6.6
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|9.3
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|188.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|200.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
- Papildus iespējams darbs ar diviem stobriem
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 13/20-4 S rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.