Elektriskā slota EB 30/1 Li-Ion
EB 30/1 Li-Ion ir klusa, rūpīga un aprīkota ar litija jonu bateriju un ātro lādētāju. Tā cieto grīdu segumu un paklāju tīrīšanas laikā nodrošina iespaidīgu ātrumu un komfortu.
Kärcher bezvadu elektriskā slota EB 30/1 Li-Ion spēj savākt netīrumus līdz pat divu milimetru attālumam no sienas. Ieslēgšanas/izslēgšanas pedālis ir novietots tieši pie Jūsu kājām, kas nodrošina papildu ērtības. Regulējama teleskopiskā roktura dēļ to ir iespējams pielāgot katra lietotāja augumam, un tas gādā par lielisku ergonomiku. Turklāt iebūvētais kardānsavienojums nodrošina to, ka slota var viegli slīdēt jebkurā virzienā un ka to darba pārtraukumos var parocīgi nofiksēt vertikālā stāvoklī. Tās plakanā konstrukcija, kas ir tikai deviņus centimetrus augsta, ļauj izvairīties no grūtībām, ko sagādā manuāla tīrīšana zem radiatoriem un mēbelēm. Jaudīgā litija jonu baterija ļauj Jums darboties aptuveni 40 minūtes uz ar paklāju klātām grīdām, savukārt uz cietajiem grīdu segumiem darbības laiks ir ilgāks – aptuveni 50 minūtes. Visbeidzot (bet ne mazāk svarīgi), standarta komplektācijā iekļautais ātrais lādētājs gādā par ātru iekārtas uzlādi, kas ilgst mazāk nekā divas stundas.
Īpašības un ieguvumi
Viegla bateriju nomaiņa
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Ātrais lādētājs
Netīrumu tvertne ir viegli izņemama un ievietojama atpakaļ iekārtā
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba platums (mm)
|300
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|56
|Uzlādes strāva (A)
|1.8
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|7.2
|Baterijas kapacitāte
|(2,5 Ah)
|Baterijas darbības laiks uz cietām virsmām (min)
|51
|Baterijas darbības laiks uz paklājiem (min)
|41
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 300 x 1340
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 7,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- Ātrais lādētājs BC 1/1,8
- Cilindrveida birste, standarta
- Teleskopiskais rokturis, augstumā regulējams
- Netīrumu tvertne
