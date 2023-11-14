Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Ilgtspējīgi un higiēniski
Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, tāpēc tā lietošana ir ilgtspējīga. Tam ir liela sūkšanas jauda, efektīvs HEPA 14 filtrs, mazs svars un samērīga cenas un veiktspējas attiecība.
* Visas plastmasas daļas, izņemot piederumus
Spēcīgs sniegums vides un tīrības ziņā
Ilgtspējība, higiēna, maksimāla sūkšanas jauda un izturība – sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast patīkami pārsteidz visos aspektos. Iekārtas ražošanā tiek izmantots līdz 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu, kas jau ražošanas procesā būtiski samazina enerģijas patēriņu un vērtīgo pirmreizējo izejmateriālu daudzumu. Tas gādā par to, ka putekļsūcējs ir ne tikai videi draudzīgs, bet arī ļoti izturīgs un ilgmūžīgs. Jūsu profesionālis lieliskai tīrīšanas veiktspējai.
Patiešām svarīgais – aizsargāt resursus, samazināt atkritumu daudzumu
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēja lietošana palīdz Jums taupīt vērtīgos resursus un veicināt ekoloģisko ilgtspējību. Pārstrādātās plastmasas izmantošana ir tikai viens no daudzajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem atkritumu samazināšanai un resursu taupīšanai, ko piedāvājam mēs, Kärcher, un ilgtspējība jau daudzus gadus ir iestrādāta uzņēmuma stratēģijā. Vairāk par ilgtspējību Kärcher uzņēmumā Jūs varat uzzināt šeit.
Ilgtspējīgais ceļš uz perfektu tīrīšanas rezultātu
Īpaši draudzīgs videi – tas sastāv no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādātas plastmasas. Tas sausās uzkopšanas putekļsūcējā ļauj lieliski apvienot estētiku, izturību un ilgtspējību, reizē nodrošinot augstu efektivitāti katrā lietošanas reizē.
Sevišķi iedarbīgais un higiēniskais HEPA 14 filtrs
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs atbilst visaugstākajiem drošības standartiem lietošanai vietās, kurās ir paaugstinātas higiēnas prasības, jo tā standarta komplektācijā ietilpst HEPA 14 filtrs ar 99,995% filtrācijas un daļiņu atdalīšanas pakāpi. Filtrs aiztur sīkās daļiņas (piemēram, aerosolus, vīrusus u. c. mikroorganismus), kuru izmērs ir tikai daži mikrometri, un ir sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019. Tas pastāvīgi garantē tīru, augstas kvalitātes gaisu.
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Zemais darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A) – pasargā uzkopšanas personāla dzirdi garās darba stundās. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir ideāli piemērots darbiem naktīs un telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni.
Prasmīgi darināts papildaprīkojums – ko vēl var vēlēties?
Ilgtspējīgs produkta dizains
Izcila tīrība! Moderns un novatorisks dizains moderni melnā krāsā, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu, nodrošina ilgtspējīgu un ekonomisku tīrīšanu. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējā tiek apvienota izcila kvalitāte un funkcionalitāte ar ilgtspējīgu, estētisku dizainu.
* Visas plastmasas daļas, izņemot piederumus
Higiēniskais un drošais HEPA 14 filtrs
HEPA 14 filtrs, kas sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019, gādā par augstu drošības līmeni, kas vajadzīgs vietās, kurās ir paaugstinātas higiēnas prasības. 99,995% filtrācija nodrošina pat vismazāko daļiņu aizturēšanu, pat ja to izmērs ir tikai daži mikrometri (kā, piemēram, vīrusiem, aerosoliem, mikroorganismiem). Tas parūpējas par tīru, augstas kvalitātes gaisu.
Izturīgs, ilgmūžīgs un ergonomisks
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs ir izturīgs, un tam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, kas nodrošina augsto iedarbīgumu. Noturīgs buferis aizsargā iekārtu no triecieniem un satricinājumiem, tādējādi gādājot par ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir arī citas, lieliskas īpašības: lielie, izturīgie un grozāmie riteņi nodrošina iekārtas manevrējamību un vienlaikus samazina iekārtas apgāšanās risku.
Piederumu novietne
Piederumi var tikt novietoti tieši uz iekārtas, lai T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēju ar visu papildaprīkojumu varētu viegli pārvietot. Strāvas kabeli iespējams ātri un parocīgi uztīt uz tam paredzēta āķa, kas samazina cilvēku paklupšanas risku. Novietošanas pozīcija ļauj praktiski uzglabāt grīdas uzgali pie putekļsūcēja.
Viegls un ergonomisks
Mazā svara dēļ Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēju ir viegli pārvietot pa kāpnēm un pāri pakāpieniem, un, paceļot to aiz ergonomiskā roktura, to ir iespējams izdarīt pat ar vienu roku. Ar vieglo sausās uzkopšanas putekļsūcēju pat ilgāki tīrīšanas uzdevumi būs paveicami vienkārši bez piepūles!
Profesionāļu darināts, profesionāļiem paredzēts – Jūsu pašu lietpratējs, kas palīdzēs sarežģītos uzdevumos
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir piemērots regulārai, piemēram, cieto un tekstila virsmu tīrīšanai. Ilgtspējīgā koncepcija (iekārta izgatavota no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu) un īpaši iedarbīgais HEPA 14 filtrs nodrošina putekļsūcēja atbilstību profesionālu tīrīšanas uzdevumu veikšanai pat vietās, kurās ir augstas higiēnas prasības.
Ēku apsaimniekotājiem
● Profesionāla cieto un tekstila virsmu tīrīšana
● Piemērots lietošanai tādās vietās kā reģistratūrās, birojos, sanāksmju un semināru telpās u. c.
● Universāla lietošana, arī telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām