Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Ilgtspējīgi un higiēniski

Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, tāpēc tā lietošana ir ilgtspējīga. Tam ir liela sūkšanas jauda, efektīvs HEPA 14 filtrs, mazs svars un samērīga cenas un veiktspējas attiecība.

* Visas plastmasas daļas, izņemot piederumus

T11/1 Classic dry vacuum cleaner in use
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Sustainability

Spēcīgs sniegums vides un tīrības ziņā

Ilgtspējība, higiēna, maksimāla sūkšanas jauda un izturība – sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast patīkami pārsteidz visos aspektos. Iekārtas ražošanā tiek izmantots līdz 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu, kas jau ražošanas procesā būtiski samazina enerģijas patēriņu un vērtīgo pirmreizējo izejmateriālu daudzumu. Tas gādā par to, ka putekļsūcējs ir ne tikai videi draudzīgs, bet arī ļoti izturīgs un ilgmūžīgs. Jūsu profesionālis lieliskai tīrīšanas veiktspējai.

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Patiešām svarīgais – aizsargāt resursus, samazināt atkritumu daudzumu

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēja lietošana palīdz Jums taupīt vērtīgos resursus un veicināt ekoloģisko ilgtspējību. Pārstrādātās plastmasas izmantošana ir tikai viens no daudzajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem atkritumu samazināšanai un resursu taupīšanai, ko piedāvājam mēs, Kärcher, un ilgtspējība jau daudzus gadus ir iestrādāta uzņēmuma stratēģijā. Vairāk par ilgtspējību Kärcher uzņēmumā Jūs varat uzzināt šeit.

Ilgtspējīgais ceļš uz perfektu tīrīšanas rezultātu

Īpaši draudzīgs videi – tas sastāv no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādātas plastmasas. Tas sausās uzkopšanas putekļsūcējā ļauj lieliski apvienot estētiku, izturību un ilgtspējību, reizē nodrošinot augstu efektivitāti katrā lietošanas reizē.

Environmentally friendly cleaning with the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Sevišķi iedarbīgais un higiēniskais HEPA 14 filtrs

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs atbilst visaugstākajiem drošības standartiem lietošanai vietās, kurās ir paaugstinātas higiēnas prasības, jo tā standarta komplektācijā ietilpst HEPA 14 filtrs ar 99,995% filtrācijas un daļiņu atdalīšanas pakāpi. Filtrs aiztur sīkās daļiņas (piemēram, aerosolus, vīrusus u. c. mikroorganismus), kuru izmērs ir tikai daži mikrometri, un ir sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019. Tas pastāvīgi garantē tīru, augstas kvalitātes gaisu.

Hygienic HEPA 14 filter

Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)

Zemais darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A) – pasargā uzkopšanas personāla dzirdi garās darba stundās. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir ideāli piemērots darbiem naktīs un telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni.

Low noise level during use

Prasmīgi darināts papildaprīkojums – ko vēl var vēlēties?

Product design made from recycled plastic

Ilgtspējīgs produkta dizains

Izcila tīrība! Moderns un novatorisks dizains moderni melnā krāsā, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu, nodrošina ilgtspējīgu un ekonomisku tīrīšanu. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējā tiek apvienota izcila kvalitāte un funkcionalitāte ar ilgtspējīgu, estētisku dizainu.

* Visas plastmasas daļas, izņemot piederumus

 

HEPA 14 filter for hygienically sensitive areas

Higiēniskais un drošais HEPA 14 filtrs

HEPA 14 filtrs, kas sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019, gādā par augstu drošības līmeni, kas vajadzīgs vietās, kurās ir paaugstinātas higiēnas prasības. 99,995% filtrācija nodrošina pat vismazāko daļiņu aizturēšanu, pat ja to izmērs ir tikai daži mikrometri (kā, piemēram, vīrusiem, aerosoliem, mikroorganismiem). Tas parūpējas par tīru, augstas kvalitātes gaisu.

 

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Izturīgs, ilgmūžīgs un ergonomisks

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs ir izturīgs, un tam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, kas nodrošina augsto iedarbīgumu. Noturīgs buferis aizsargā iekārtu no triecieniem un satricinājumiem, tādējādi gādājot par ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir arī citas, lieliskas īpašības: lielie, izturīgie un grozāmie riteņi nodrošina iekārtas manevrējamību un vienlaikus samazina iekārtas apgāšanās risku.

 

Accessory storage of the T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Piederumu novietne

Piederumi var tikt novietoti tieši uz iekārtas, lai T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēju ar visu papildaprīkojumu varētu viegli pārvietot. Strāvas kabeli iespējams ātri un parocīgi uztīt uz tam paredzēta āķa, kas samazina cilvēku paklupšanas risku. Novietošanas pozīcija ļauj praktiski uzglabāt grīdas uzgali pie putekļsūcēja.

 

Ergonomic carrying handle

Viegls un ergonomisks

Mazā svara dēļ Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcēju ir viegli pārvietot pa kāpnēm un pāri pakāpieniem, un, paceļot to aiz ergonomiskā roktura, to ir iespējams izdarīt pat ar vienu roku. Ar vieglo sausās uzkopšanas putekļsūcēju pat ilgāki tīrīšanas uzdevumi būs paveicami vienkārši bez piepūles!

 

Profesionāļu darināts, profesionāļiem paredzēts – Jūsu pašu lietpratējs, kas palīdzēs sarežģītos uzdevumos

 

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir piemērots regulārai, piemēram, cieto un tekstila virsmu tīrīšanai. Ilgtspējīgā koncepcija (iekārta izgatavota no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu) un īpaši iedarbīgais HEPA 14 filtrs nodrošina putekļsūcēja atbilstību profesionālu tīrīšanas uzdevumu veikšanai pat vietās, kurās ir augstas higiēnas prasības.

 

Ēku apsaimniekotājiem

● Profesionāla cieto un tekstila virsmu tīrīšana

● Piemērots lietošanai tādās vietās kā reģistratūrās, birojos, sanāksmju un semināru telpās u. c.

● Universāla lietošana, arī telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām

Professional cleaning applications of building service providers
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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