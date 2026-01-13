Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 7/1 Classic
Viegls un ergonomisks putekļusūcējs T 7/1 Classic ar standarta filca maisu ir pamata klases profesionālais putekļsūcējs, kas piedāvā labu cenas un sūkšanas jaudas attiecību.
Tam ir jaudīgs 1000 W motors, kas T 7/1 Classic sausās sūkšanas putekļsūcējam ļauj radīt spēcīgu 23,0 kPa vakuumu. Neraugoties uz tā lielo jaudu, putekļusūcējs darbojas patīkami klusi (tā trokšņa līmenis ir 63 db(A)). Iekārtai ir 2,00 m sūkšanas šļūtene un tas sver tikai 3,5 kg, kas to padara par īpaši vieglu iekārtu. Tam ir ergonomisks liekums, kas ļauj darboties ilgstoši un nenogurdina. Šim sausās sūkšanas putekļusūcējam ir divi fiksēti riteņi un divi grozāmi ritenīši, kas ļauj nodrošināt nevainojamu manevrētspēju. Iekārtas gar tā malām izvirzītais buferis neļauj 7,5 litru konteineram radīt bojājumus mēbelēm un citiem priekšmetiem. T7/1 Classic putekļusūcējs standarta komplektācijā ir aprīkots ar filca filtra maisu.
Īpašības un ieguvumi
Viegls
- Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
- Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums
Galvenā filtra grozs
Āķis strāvas kabelim
Izturīgs buferis
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|7
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|62
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 285 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Āķis strāvas kabelim
Videos
Pielietošanas veidi
- Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (angļu PVC), linolejam.
- Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
Atrast T 7/1 Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.