Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 60/2 RS Bp.

Universāls vertikāls paklāju putekļusūcējs. Ideāls lietošanai tekstiliju grīdas segumiem un cietām virsmām. Lādētājs un baterijas ir iekļautas piegādē.

Tā divas pretēji rotējošu rullīšu birstes un praktiskās sānu birstes padara daudzpusīgo CV 60/2 RS vertikālo paklāju putekļusūcēju ideāli piemērotu auduma grīdas segumu un visu veidu cietu virsmu tīrīšanai. Iekārtai ir nolaižama sūkšanas šļūtene ar sūkšanas cauruli, kā arī kombinēts grīdas uzgalis un mazi uzgaļi mazāku platību sūkšanai. Lādētājs un baterijas ir iekļauti piegādē.

Īpašības un ieguvumi
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 60/2 RS Bp.: Pretējos virzienos rotējošu ruļļveida suku sistēma
Pretējos virzienos rotējošu ruļļveida suku sistēma
Nav nepieciešams mainīt uzgali, lai tīrītu cietus tekstila segumus. Rullīši ideāli pielāgojas visu veidu grīdas virsmām
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 60/2 RS Bp.: Iesūkšanas caurule ar īpaši garu šļūteni
Iesūkšanas caurule ar īpaši garu šļūteni
Ērtai kāpņu un stūru tīrīšanai
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 60/2 RS Bp.: Ierīce ir pilnībā atverama
Ierīce ir pilnībā atverama
Vienkārša baterijas un filtra maisa nomaiņa Ļoti viegli kopjams
Tievs dizains
  • Īpaši viegli manevrējams
  • Ietilpst jebkurā liftā - ideāls tīrīšanai daudzstāvu ēkās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 36
Frekvence (Hz) 50 / 60
Darba platums (cm) 61
Vakuums (mbar/kPa) 117 / 11.7
Gaisa plūsma (l/s) 34
Tvertnes tilpums (l) 17
Standarta nominālais platums ( ) ID 32
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 68
Slotiņu motora jauda (W) 373
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 219
Izmēri (G x P x A) (mm) 1120 x 640 x 1290

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Cilindrveida birste, standarta: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Filtra stāvokļa indikators
  • Aizsardzības klase: II
