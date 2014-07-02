Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 60/2 RS Bp.
Universāls vertikāls paklāju putekļusūcējs. Ideāls lietošanai tekstiliju grīdas segumiem un cietām virsmām. Lādētājs un baterijas ir iekļautas piegādē.
Tā divas pretēji rotējošu rullīšu birstes un praktiskās sānu birstes padara daudzpusīgo CV 60/2 RS vertikālo paklāju putekļusūcēju ideāli piemērotu auduma grīdas segumu un visu veidu cietu virsmu tīrīšanai. Iekārtai ir nolaižama sūkšanas šļūtene ar sūkšanas cauruli, kā arī kombinēts grīdas uzgalis un mazi uzgaļi mazāku platību sūkšanai. Lādētājs un baterijas ir iekļauti piegādē.
Īpašības un ieguvumi
Pretējos virzienos rotējošu ruļļveida suku sistēmaNav nepieciešams mainīt uzgali, lai tīrītu cietus tekstila segumus. Rullīši ideāli pielāgojas visu veidu grīdas virsmām
Iesūkšanas caurule ar īpaši garu šļūteniĒrtai kāpņu un stūru tīrīšanai
Ierīce ir pilnībā atveramaVienkārša baterijas un filtra maisa nomaiņa Ļoti viegli kopjams
Tievs dizains
- Īpaši viegli manevrējams
- Ietilpst jebkurā liftā - ideāls tīrīšanai daudzstāvu ēkās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|36
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Darba platums (cm)
|61
|Vakuums (mbar/kPa)
|117 / 11.7
|Gaisa plūsma (l/s)
|34
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 32
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Slotiņu motora jauda (W)
|373
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|219
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Iesūkšanas caurule, noņemama
- Staipīga iesūkšanas šļūtene
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Cilindrveida birste, standarta: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Filtra stāvokļa indikators
- Aizsardzības klase: II
Videos
Piederumi
Atrast CV 60/2 RS Bp. rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.