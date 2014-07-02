Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P
Ērta, moderna uzkopšanas mašīna, uz kuras sēž, profesionālai lietošanai iekštelpās un ārā, platībām no 8000 līdz 10 400 kv.m./st.
TEHNISKAIS APRAKSTS. Piedziņa - Honda dzinējs 6,7 kW; 1 pedālis kustībai uz priekšu un atpakaļgaitai; mazs pagrieziena rādiuss (3350 mm); automātiskā vakuuma stāvbremze; automātiska dzinēja izslēgšanās, kad vadītājs nesēž uz sēdekļa; slaucīšanas/sūknēšanas sistēma: šī mašīna izmanto pārmešanas principu, t. i., rullīšu birste met netīrumus uz augšu un atpakaļ - iekšā netīrumu konteinerā. Peldošās rullīšu birstes automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām. Filtru un galveno rullīšu birsti var nomainīt bez instrumentiem. Ar integrētu rupjo netīrumu atloku lielāka izmēra atkritumiem, piemēram, kārbām, šķembām, grantij vai slapjām lapām. Sānu birste un rullīšu birste tiek virzīta hidrauliski. Ir pieejama otra sānu birste (kā izvēles priekšmets). Netīrumu konteiners: abus 50 litru netīrumu konteinerus var noņemt no sāniem. Ekspluatācija: sānu birsti un galveno rullīšu birsti var nolaist zemāk, izmantojot slēdzi. Kustība uz priekšu un atpakaļgaita tiek kontrolētas ar vienu pedāli.
Īpašības un ieguvumi
BuferisAizsargā slaucītāju un šķēršļus tīrāmajā laukumā
Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmuFiltrs tiek iztīrīts automātiski, kad iekārta ir izslēgta, lai nodrošinātu ilgu slaucīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem. Filtra tīrīšanu var veikt arī manuāli Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem.
Viegli kopjama iekārtaĒrtākai apkopei filtru un ruļļveida suku ir viegli noņemt bez palīglīdzekļiem
EASY Operation darbības princips
- Skaidrs visu vadības kloķu izvietojums uz roktura ērtai slaucīšanai
- Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vilces piedziņa
|Četrtaktu dzinējs
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|6.7
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|8000
|Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h)
|10400
|Darba platums (mm)
|700
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1000
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1300
|Gružu tvertne (l)
|100
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|18
|Darba ātrums (km/h)
|8
|Filtra laukums (m²)
|6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|340
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|300
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Cilindriskais poliestera filtrs
- Pneimatiskie riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Automātiskā filtra tīrīšana
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Regulējama sūkšanas jauda
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
Videos
Pielietošanas veidi
- Ātrai autostāvvietu ikdienas tīrīšanai
- Lieliski piemērots celtniecības pakalpojumu darbuzņēmējiem mazumtirdzniecības nozarē vai sabiedriskās ēkās.
- Piemērots arī darbnīcām, skolām, degvielas uzpildes stacijām vai automašīnu tirgotājiem
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai