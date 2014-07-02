Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P

Ērta, moderna uzkopšanas mašīna, uz kuras sēž, profesionālai lietošanai iekštelpās un ārā, platībām no 8000 līdz 10 400 kv.m./st.

TEHNISKAIS APRAKSTS. Piedziņa - Honda dzinējs 6,7 kW; 1 pedālis kustībai uz priekšu un atpakaļgaitai; mazs pagrieziena rādiuss (3350 mm); automātiskā vakuuma stāvbremze; automātiska dzinēja izslēgšanās, kad vadītājs nesēž uz sēdekļa; slaucīšanas/sūknēšanas sistēma: šī mašīna izmanto pārmešanas principu, t. i., rullīšu birste met netīrumus uz augšu un atpakaļ - iekšā netīrumu konteinerā. Peldošās rullīšu birstes automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām. Filtru un galveno rullīšu birsti var nomainīt bez instrumentiem. Ar integrētu rupjo netīrumu atloku lielāka izmēra atkritumiem, piemēram, kārbām, šķembām, grantij vai slapjām lapām. Sānu birste un rullīšu birste tiek virzīta hidrauliski. Ir pieejama otra sānu birste (kā izvēles priekšmets). Netīrumu konteiners: abus 50 litru netīrumu konteinerus var noņemt no sāniem. Ekspluatācija: sānu birsti un galveno rullīšu birsti var nolaist zemāk, izmantojot slēdzi. Kustība uz priekšu un atpakaļgaita tiek kontrolētas ar vienu pedāli.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P: Buferis
Buferis
Aizsargā slaucītāju un šķēršļus tīrāmajā laukumā
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P: Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Filtrs tiek iztīrīts automātiski, kad iekārta ir izslēgta, lai nodrošinātu ilgu slaucīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem. Filtra tīrīšanu var veikt arī manuāli Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P: Viegli kopjama iekārta
Viegli kopjama iekārta
Ērtākai apkopei filtru un ruļļveida suku ir viegli noņemt bez palīglīdzekļiem
EASY Operation darbības princips
  • Skaidrs visu vadības kloķu izvietojums uz roktura ērtai slaucīšanai
  • Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Piedziņas veiktspēja (kW) 6.7
Piedziņas veids Benzīns
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 8000
Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h) 10400
Darba platums (mm) 700
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1000
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1300
Gružu tvertne (l) 100
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 8
Filtra laukums (m²) 6
Svars (ar piederumiem) (kg) 340
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 300
Izmēri (G x P x A) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Cilindriskais poliestera filtrs
  • Pneimatiskie riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Automātiskā filtra tīrīšana
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Pārmešanas princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R P
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ātrai autostāvvietu ikdienas tīrīšanai
  • Lieliski piemērots celtniecības pakalpojumu darbuzņēmējiem mazumtirdzniecības nozarē vai sabiedriskās ēkās.
  • Piemērots arī darbnīcām, skolām, degvielas uzpildes stacijām vai automašīnu tirgotājiem
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija