Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/100 R G
Ar stūri vadāmā vakuuma slaucīšanas iekārta ir aprīkota ar TACT filtra tīrīšanas sistēmu, unikālu rotējoši sānu birsti (pieejama pēc izvēles), galveno cilindrveida birsti, kā arī birstes automātisko nodiluma kompensācijas sistēmu (TEACH) un pilnībā jaunu slaucīšanas koncepciju.
Individuāli pielāgojama, ar stūri vadāma slaucīšanas iekārta ar elektrohidraulisku konteinera pacelšanas mehānismu. Pēc izvēles pieejamā, patentētā rotējošā sānu birste ļauj vienā piegājienā izslaucīt stūrus. Citām iekārtām tam parasti ir nepieciešami 5–7 piegājieni. (Pat bez papildu birstes iekārta viegli tiek galā ar stūru tīrīšanu — tikai 3 piegājienos.) Iekārtas īpaši (starp aizmugurējiem riteņiem) izvietotā cilindrveida birste ļauj pārvarēt augstus šķēršļus, neriskējot sabojāt slaucīšanas mehānismu. TEACH cilindrveida birstes nodiluma kompensācijas sistēma automātiski regulē tās augstumu, garantējot optimālu slaucīšanas rezultātu. Operatoram ir pieejami trīs piespiešanas spēka režīmi — atkarībā no tīrāmās virsmas un gružu veida. Papildu priekšrocība ir patentēta pilnībā automātiska TACT filtra tīrīšanas sistēma, kas nodrošina darbību bez putekļiem, kā arī patentētā Kärcher Intelligent Key (kodu atslēgas) sistēma, kura, cita starpā, ļauj kontrolēt dažādu lietotāju tiesības. Daudzfunkcionālais displejs attēlo informāciju 28 valodās un sniedz to īpaši vienkārši ritināmās izvēlnēs — par cilindrveida birstes nodiluma pakāpi, tās piespiešanas spēku u. c. informāciju.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša sānu birste (pieejama pēc izvēles)
- Nekādas nogurdinošas slaucīšanas slotu!
- Izslauka stūrus vienā piegājienā.
- Nav nepieciešams veikt manuālu priekštīrīšanu vai veikt vairākus manevrus, tādējādi ekonomējot līdzekļus.
Inovatīva un ļoti efektīva pilnībā automātiska filtra tīrīšanas sistēma (TACT).
- Tīra, iespiežoties porās, lai panāktu vislabāko rezultātu.
- Automātiskās tīrīšanas sistēma.
- Filtra elementi ar četrkārtīgu veiktspēju.
Teach sistēma
- Automātiska cilindrveida birstes augstuma pielāgošana atbilstīgi tās nodiluma pakāpei.
- Pārslēgšanās starp trīs piespiešanas spēka režīmiem, nospiežot vienu pogu.
- Mazāks nodilums, izmantojot ECO režīmu.
Kärcher Intelligent Key (viedā atslēgu sistēma)
- Iespēja veikt iestatījumus 28 valodās.
- Iespēja piešķirt lietotāju tiesības saistībā ar iekārtas iestatījumu mainīšanu.
- Iekārtu var iedarbināt tikai ar Kärcher Intelligent Key (kodu atslēgu).
Cilindrveida birste uz aizmugurējās ass
- Viegli pārvar augstus šķēršļus.
- Viegla pieeja cilindrveida birstei; tās nomaiņu var veikt mazāk nekā 5 minūšu laikā.
- Cilindrveida birstes nomaiņu var veikt dažu sekunžu laikā.
Vadības panelis
- Svarīgākie iekārtas dati tiek attēloti displejā (piemēram, cilindriskās birstes nodiluma pakāpe).
- Vadības krāsu elementi.
- EASY sistēmas slēdzis iekārtas palaidei, pārvietošanās režīmu ieslēgšanai un slaucīšanai.
Koncepcija „Power Plus”
- Kustības procesa laikā attīstītā liekā jauda tiek uzkrāta akumulatorā.
- Braucot kalnā papildu tiek palielināta motora jauda.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vilces piedziņa
|hidraulisks
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|7350
|Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h)
|10150
|Darba platums (mm)
|640
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1050
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1450
|Gružu tvertne (l)
|100
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|18
|Darba ātrums (km/h)
|7
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|420
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pneimatiskie riteņi
- Papildu sānu birste, kas slauka puslokā
Aprīkojums
- Automātiskā filtra tīrīšana
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Darba stundu skaitītājs
- Kärcher Intelligent Key (viedā atslēgu sistēma)
- Ieslēgšanas/izslēgšanas sistēma
- Teach sistēma
- Power Plus sistēma
- Automātiska galvenās cilindrveida birstes nodiluma uzraudzība
- Tact filtra tīrīšanas sistēma
- Daudzfunkcionāls ekrāns
- Iespēja izvēlēties individuālas lietotāju valodas, piekļuves tiesības
- Vispārējās piekļuves koncepcija
- Iespējams izmantot Home Base stiprinājumus
- Galvenā cilindrveida birste uz aizmugurējās ass
- Dinamiska slaucīšana