Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C
Slaucīšanai kā iekštelpās, tā āra teritorijās: filtrs, cilindrveida birste un sānu birste gādā par to, lai stumjamā slaucīšanas iekārta KM 70/20 C sniegtu lielisku tīrīšanas rezultātu.
Ar KM 70/20 C manuālo tīrīšanas iekārtu gan telpās, gan ārpus tām varat slaucīt segumus viegli un bez putekļiem, to nodrošina filtrs, cilindrveida birste un sānu birste. Platības tīrīšanas veiktspēja ir septiņas reizes lielāka nekā ar slotu. Cilindrveida birsti var noregulēt sešās atšķirīgās pozīcijās, un tā kopā ar bezpakāpju regulējamu sānu birsti garantē lielisku tīrīšanas rezultātu uz dažādiem grīdas segumiem. Ergonomiku nodrošina regulējama augstuma stumšanas rokturis un Home Base sistēma, kas paredzēta papildaprīkojuma (piemēram, spaiņu un atkritumu savācēju) pārvadāšanai. Tādēļ Jūs no atkritumiem, putekļiem un netīrumiem varat atbrīvoties reizē. Kad darbs ir pabeigts, Jūs KM 70/20 C varat uzglabāt kompakti salokāmās konstrukcijas dēļ.
Īpašības un ieguvumi
Cilindrveida birsti un sānu birstes var pārregulēt jebkurā brīdī.Pakāpeniski pielāgojams birstu kontaktspiediens ar segumu optimālam tīrīšanas rezultātam. Kontaktspiediena regulēšana samazina birstes nodilumu. Lai aizsargātu sarus, cilindrveida birsti un sānu birsti var pilnībā pacelt no zemes.
Putekļu filtrsPutekļu filtrs attīra izplūdes gaisu un novērš putekļu sacelšanos slaucīšanas laikā. Filtra sistēma ir viegli pieejama ātrai un vienkāršai nomaiņai.
Home Base sistēmaĒrta papildu aprīkojuma, piemēram, spaiņu un atkritumu savācēju, uzglabāšana. Piederumus var ērti turēt kabatā uz stumšanas roktura.
Liela netīrumu tvertne
- Ergonomisks tvertnes rokturis vieglai un ērtai iztukšošanai.
Pielāgojams stumšanas rokturis
- Trīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai.
- Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|manuāls
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2800
|Darba platums (mm)
|480
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|700
|Tvertnes tilpums bruto/neto (l)
|45 / 20
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|21
|Iepakojuma svars (kg)
|26.4
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Smalko putekļu filtrs
Aprīkojums
- Iekārtas piedziņa – manuāla
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Salokāms rokturis stumšanai
- Liekšķeres princips
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
Videos
Pielietošanas veidi
- Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
- Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
- Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
- Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
Atrast KM 70/20 C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.