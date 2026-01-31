Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB

Labākais tīrīšanas rezultāts kā iekštelpās, tā ārā: KM 70/20 C 2SB slaucīšanas iekārta ar divām sānu birstēm gādās par izcilu platības tīrīšanas veiktspēju praktiski bez putekļiem.

KM 70/20 C 2SB manuālā slaucīšanas iekārta tīra ar divām sānu birstēm un cilindrveida birsti. Tās kombinācijā ar mehānisko piedziņu iekštelpu un āra teritoriju tīrīšanu padara vienkāršu un iedarbīgu: šīs iekārtas platības tīrīšanas veiktspēja ir deviņas reizes lielāka nekā slotai. Cilindrveida birsti var noregulēt sešās atšķirīgās pozīcijās, un tā kopā ar bezpakāpju regulējamām sānu birstēm garantē lielisku tīrīšanas rezultātu uz dažādiem grīdas segumiem. Filtra izmantošana gādā par slaucīšanu bez putekļu sacelšanās. Ergonomiku nodrošina regulējama augstuma stumšanas rokturis un Home Base sistēma, kas paredzēta papildaprīkojuma (piemēram, spaiņu un atkritumu savācēju) pārvadāšanai. Tādēļ Jūs no atkritumiem, putekļiem un netīrumiem varat atbrīvoties reizē. Kad darbs ir pabeigts, Jūs KM 70/20 C 2SB varat uzglabāt kompakti salokāmās konstrukcijas dēļ.

Īpašības un ieguvumi
Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB: Cilindrveida birsti un sānu birstes var pārregulēt jebkurā brīdī.
Pakāpeniski pielāgojams birstu kontaktspiediens ar segumu optimālam tīrīšanas rezultātam. Kontaktspiediena regulēšana samazina birstes nodilumu. Lai aizsargātu sarus, cilindrveida birsti un sānu birsti var pilnībā pacelt no zemes.
Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB: Putekļu filtrs
Putekļu filtrs attīra izplūdes gaisu un novērš putekļu sacelšanos slaucīšanas laikā. Filtra sistēma ir viegli pieejama ātrai un vienkāršai nomaiņai.
Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB: Home Base sistēma
Ērta papildu aprīkojuma, piemēram, spaiņu un atkritumu savācēju, uzglabāšana. Piederumus var ērti turēt kabatā uz stumšanas roktura.
Liela netīrumu tvertne
  • Ergonomisks tvertnes rokturis vieglai un ērtai iztukšošanai.
Pielāgojams stumšanas rokturis
  • Trīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai.
  • Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids manuāls
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3920
Darba platums (mm) 480
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 700
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 980
Tvertnes tilpums bruto/neto (l) 45 / 20
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 22
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 22
Iepakojuma svars (kg) 27.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 989 / 800 / 416

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Smalko putekļu filtrs

Aprīkojums

  • Iekārtas piedziņa – manuāla
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Liekšķeres princips
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
Atrast KM 70/20 C 2SB rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

