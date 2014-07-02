Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack

Stumjams slaucītājs, kas slauka vienlīdz labi gan pa kreisi, gan pa labi, kā arī ir ar ļoti labu taisnvirziena kustības kontroli. Pret mitrumu noturīgi sari visu veidu virsmām. Plīša filtrs smalkiem putekļiem, robusts plastmasas rāmis, viegli regulējamas rullīšu sukas un regulējama sānu suka.

KM 70/30 C ir mūsu KSM 690 pēctecis. Attīstība ir balstīta uz ļoti veiksmīgo KM 70/20 C ar visām tā izcilajām funkcijām. Galvenā rullīšu birste un sānu birste 70 km/30 C ir elektriski darbināmas, lai slaucīšana stūros būtu ļoti vienkārša. Stumšanas rokturis ir regulējams trīs stāvokļos, tas ir saliekams un ir ļoti ērti lietojams. Galvenā rullīšu birste un sānu birste ir viegli regulējamas un tāpēc pielāgojamas dažādām virsmām. Galveno rullīšu birsti var ātri pielāgot ar pogu sešos soļos. Iekārtai ir 12 V akumulators un atbilstošs lādētājs (230 V, drošības slēdzis).

Īpašības un ieguvumi
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack: Pielāgojams stumšanas rokturis
Pielāgojams stumšanas rokturis
Trīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai. Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack: EASY Operation darbības princips
EASY Operation darbības princips
Viegli lietojams programmas izvēles slēdzis
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack: Viegli transportējams
Viegli transportējams
Priekšpuses un aizmugures rokturi ērtai transportēšanai, piemēram, pa kāpnēm
Smalko putekļu sūkšana (tikai Adv versijai)
  • Elektriskais nosūcējs putekļu izvākšanai no atkritumu tvertnes
  • Izslēdzams slapju grīdu slaucīšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids manuāls
Piedziņas veiktspēja (V/W) 12 / 150
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2800
Darba platums (mm) 480
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 700
Tvertnes tilpums bruto/neto (l) 42 / 20
Darbības laiks (h) 3.5
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas uzlādes laiks (h) 12
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 45.1
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 44
Izmēri (G x P x A) (mm) 1200 / 770 / 1050

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Smalko putekļu filtrs
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Iekārtas piedziņa – elektriska
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Liekšķeres princips
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija