Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 W Bp Pack ARMA
No aizmugures virzāmais KM 85/50 W Bp Pack ir paredzēts lieliem laukumiem un standartā aprīkots ar akumulatoru un akumulatora lādētāju. Ar peldošu tīrīšanas rullīti un lielu plakanu ieloču filtru.
Kompaktā rūpnieciskā tīrīšanas iekārta KM 85/50 W Bp Pack pārsteidz ar izcilu standarta aprīkojumu. Piemēram, iekārtai ir disku bremzes, akumulators un akumulatora lādētājs. Lielais plakanais ieloču filtrs ar ļoti efektīvu tīrīšanu ar divkāršu skrāpi ļauj atbrīvoties no putekļiem, savukārt peldošais slaucīšanas veltnis nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus arī nelabvēlīgā reljefā un īpaši netīros apstākļos. Lietotāji novērtēs ērto un intuitīvo vadības koncepciju ar vilces piedziņu uz priekšu un atpakaļ, vienkārši stumjot vai velkot rokturi, kā arī praktiskas detaļas, piemēram, Kärcher mājas bāze citu tīrīšanas piederumu pārvadāšanai. Izturīgā iekārta ar šarnīrsavienojošo sānu suku un dubultās sienas rāmi ir lielisku piemērota sarežģītiem darbiem. Arī vienkāršā galvenā slaucīšanas veltņa un filtra nomaiņa bez instrumentiem, kā arī lielā veiktspēja līdz 4725 m² / h (ar izvēles sānu suku kreisajā pusē) atbilst rūpniecības vides augstajām prasībām.
Īpašības un ieguvumi
Vilces piedziņa uz priekšu un atpakaļ ar rokturiIntuitīva, vienkārša un lietotājam draudzīga darbība. Maksimāla iekārtas manevrēšanas spēja. Standarta disku bremzes drošai palēnināšanai.
Galvenā cilindrveida birsteNevainojami savāc netīrumus arī pār nevienmērīgu virsmu/izciļņiem. Nav nepieciešama nodiluma regulēšana. Efektīva un ātra tīrīšana.
Robusts un uzticams sarežģītos apstākļosStingrs, divsienu rotējošs rāmis. Virzošā sānu suka novērš bojājumus. Lieli riteņi uzlabotu darba komfortu.
Efektīva filtra sistēma
- Liels plakanais ieloču filtrs ar kopējo filtra platību 2,3 m².
- Mazgājams poliestera filtrs.
- Lieliska tīrīšana, pateicoties divkāršajam skrāpim un horizontālajai uzstādīšanas pozīcijai.
Galvenā slaucīšanas veltņa un filtra maiņa bez instrumentiem
- Vienkārša un ātra maiņa nodiluma gadījumā.
- Ātra galvenā tīrīšanas veltņa kontrole, ja lente un pārklājums ir sagatavoti.
- Filtrējiet piekļuvi tīrā pusē bez saskares ar putekļiem un netīrumiem.
Kompakta konstrukcija maksimālai manevrēšanas iespējai
- Iekārtai ir lieliska manevrēšanas spēja.
- Lieliski piemērots šaurās, pārslogotās telpās.
- Ar to ir iespējams izbraukt pa standarta izmēra durvju ailu (90 cm).
Ar Home Base montāžas komplektu un piederumu novietni
- Ļoti praktisks savienojums papildu tīrīšanas piederumu nēsāšanai.
- Vienkāršai, piemēram, atkritumu savācēja, sukas vai lupatiņu, pārvietošanai.
- Uzglabāšanas vieta mazākiem traukiem.
Vienkāršs darbības princips
- Slaucīšanas rullīti un sānu suku var ērti ieslēgt un izslēgt.
- Ērta kustība uz priekšu un atpakaļ ar spiedpogu
- Regulējama sūkšanas jauda mitru virsmu slaucīšanai.
Liels atkritumu konteiners
- Uzņem lielu daudzumu netīrumu, tādējādi padarot iespējamu ilgu darbību.
- Vienkārša atkritumu izvešana un droša iztukšošana.
- Atkritumu tvertnei ir mazi ritenīši, kas atvieglo tās iztukšošanu.
Komplektā ietilpst akumulators un akumulatora lādētājs
- Ilgstošs, augstas veiktspējas akumulators ilgam darbības laikam.
- Darbs ar zemu trokšņa līmeni un bez emisijām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/W)
|24 / 912
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3825
|Darba platums (mm)
|615
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|850
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1050
|Gružu tvertne (l)
|50
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|15
|Darba ātrums (km/h)
|4.5
|Filtra laukums (m²)
|2.3
|Bateriju nodalījuma izmēri (mm)
|362 / 348 / 290
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|214
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|226
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|224.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Plakanais filtrs: veidots no poliestera
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Mobila netīrumu tvertne
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Sūkšana
- Jaudīga piedziņa
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Regulējama sūkšanas jauda
- Side brush, can be lifted/adjusted
Videos
Pielietošanas veidi
- Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
- Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
- Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
- Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā