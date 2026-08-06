Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 W Bp Pack ARMA

No aizmugures virzāmais KM 85/50 W Bp Pack ir paredzēts lieliem laukumiem un standartā aprīkots ar akumulatoru un akumulatora lādētāju. Ar peldošu tīrīšanas rullīti un lielu plakanu ieloču filtru.

Kompaktā rūpnieciskā tīrīšanas iekārta KM 85/50 W Bp Pack pārsteidz ar izcilu standarta aprīkojumu. Piemēram, iekārtai ir disku bremzes, akumulators un akumulatora lādētājs. Lielais plakanais ieloču filtrs ar ļoti efektīvu tīrīšanu ar divkāršu skrāpi ļauj atbrīvoties no putekļiem, savukārt peldošais slaucīšanas veltnis nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus arī nelabvēlīgā reljefā un īpaši netīros apstākļos. Lietotāji novērtēs ērto un intuitīvo vadības koncepciju ar vilces piedziņu uz priekšu un atpakaļ, vienkārši stumjot vai velkot rokturi, kā arī praktiskas detaļas, piemēram, Kärcher mājas bāze citu tīrīšanas piederumu pārvadāšanai. Izturīgā iekārta ar šarnīrsavienojošo sānu suku un dubultās sienas rāmi ir lielisku piemērota sarežģītiem darbiem. Arī vienkāršā galvenā slaucīšanas veltņa un filtra nomaiņa bez instrumentiem, kā arī lielā veiktspēja līdz 4725 m² / h (ar izvēles sānu suku kreisajā pusē) atbilst rūpniecības vides augstajām prasībām.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 W Bp Pack ARMA: Vilces piedziņa uz priekšu un atpakaļ ar rokturi
Vilces piedziņa uz priekšu un atpakaļ ar rokturi
Intuitīva, vienkārša un lietotājam draudzīga darbība. Maksimāla iekārtas manevrēšanas spēja. Standarta disku bremzes drošai palēnināšanai.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 W Bp Pack ARMA: Galvenā cilindrveida birste
Galvenā cilindrveida birste
Nevainojami savāc netīrumus arī pār nevienmērīgu virsmu/izciļņiem. Nav nepieciešama nodiluma regulēšana. Efektīva un ātra tīrīšana.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 W Bp Pack ARMA: Robusts un uzticams sarežģītos apstākļos
Robusts un uzticams sarežģītos apstākļos
Stingrs, divsienu rotējošs rāmis. Virzošā sānu suka novērš bojājumus. Lieli riteņi uzlabotu darba komfortu.
Efektīva filtra sistēma
  • Liels plakanais ieloču filtrs ar kopējo filtra platību 2,3 m².
  • Mazgājams poliestera filtrs.
  • Lieliska tīrīšana, pateicoties divkāršajam skrāpim un horizontālajai uzstādīšanas pozīcijai.
Galvenā slaucīšanas veltņa un filtra maiņa bez instrumentiem
  • Vienkārša un ātra maiņa nodiluma gadījumā.
  • Ātra galvenā tīrīšanas veltņa kontrole, ja lente un pārklājums ir sagatavoti.
  • Filtrējiet piekļuvi tīrā pusē bez saskares ar putekļiem un netīrumiem.
Kompakta konstrukcija maksimālai manevrēšanas iespējai
  • Iekārtai ir lieliska manevrēšanas spēja.
  • Lieliski piemērots šaurās, pārslogotās telpās.
  • Ar to ir iespējams izbraukt pa standarta izmēra durvju ailu (90 cm).
Ar Home Base montāžas komplektu un piederumu novietni
  • Ļoti praktisks savienojums papildu tīrīšanas piederumu nēsāšanai.
  • Vienkāršai, piemēram, atkritumu savācēja, sukas vai lupatiņu, pārvietošanai.
  • Uzglabāšanas vieta mazākiem traukiem.
Vienkāršs darbības princips
  • Slaucīšanas rullīti un sānu suku var ērti ieslēgt un izslēgt.
  • Ērta kustība uz priekšu un atpakaļ ar spiedpogu
  • Regulējama sūkšanas jauda mitru virsmu slaucīšanai.
Liels atkritumu konteiners
  • Uzņem lielu daudzumu netīrumu, tādējādi padarot iespējamu ilgu darbību.
  • Vienkārša atkritumu izvešana un droša iztukšošana.
  • Atkritumu tvertnei ir mazi ritenīši, kas atvieglo tās iztukšošanu.
Komplektā ietilpst akumulators un akumulatora lādētājs
  • Ilgstošs, augstas veiktspējas akumulators ilgam darbības laikam.
  • Darbs ar zemu trokšņa līmeni un bez emisijām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/W) 24 / 912
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3825
Darba platums (mm) 615
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 850
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1050
Gružu tvertne (l) 50
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 15
Darba ātrums (km/h) 4.5
Filtra laukums (m²) 2.3
Bateriju nodalījuma izmēri (mm) 362 / 348 / 290
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Svars (ar piederumiem) (kg) 214
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 226
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 224.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Plakanais filtrs: veidots no poliestera

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Mobila netīrumu tvertne
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Pārmešanas princips
  • Sūkšana
  • Jaudīga piedziņa
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Side brush, can be lifted/adjusted
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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