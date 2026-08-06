Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic
Akumulators un lādētājs standarta aprīkojumā, kompakts un izturīgs dizains: mūsu KM 105/180 R Bp Classic Pack industriālā mazgāšanas iekārta. Ar pilnībā hidrauliskiem motoriem un izteikti daudzpusīgu pielietojumu.
Augstas kvalitātes sastāvdaļas, pildītie gumijas riteņi un pilnībā hidrauliski motori piedziņai, veltņu sukas un sānu sukas nodrošina, ka mūsu rūpnieciskā tīrīšanas iekārta KM 105/180 R Bp Classic Pack, ieskaitot akumulatoru un lādētāju, ir ļoti izturīga un ilgstoši lietojama. Aprīkota ar augstas veiktspējas kabatas filtru sistēmu, ko papildina efektīva, automātiska filtru tīrīšana, iekārta bez piepūles tiek galā pat ar īpaši putekļainiem apstākļiem. Iekārta nodrošināta arī ar izvēles lietotājam draudzīgu plakano kroku filtru sistēmu vai uzticamu apaļo filtru sistēmu. Turklāt KM 105/180 R Bp Classic Pack var apstrādāt arī rupjus netīrumus, un iekārta ir ļoti efektīva arī telpās ar mēbelēm, pateicoties kompaktajai konstrukcijai. Pateicoties tās sviru sistēmai, ērtai konteinera iztukšošanai un vienkāršai apkopes koncepcijai, iekārta ir intuitīvi un ļoti ērti darbināma.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtuPilnībā hidrauliska vilces piedziņa, galvenā slaucīšanas veltņa un sānu birstes piedziņa. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liekšķeres principsGarantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus. Bez piepūles savāc raupjos gružus. Zema putekļu izkliede.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošanaIntuitīva darbība, izmantojot sviras. Galveno slaucīšanas veltni un filtru var viegli nomainīt bez instrumentiem. Ērta piekļuve visām galvenajām sastāvdaļām.
Efektīva kabatas filtru sistēma
- Efektīvi samazina putekļu veidošanos slaucīšanas laikā.
- Pieejams arī ar izvēles plakano ieloču filtru vai apaļo filtru sistēmu.
- Īpaši efektīva tīrīšana ilgam kalpošanas laikam.
Automātiska filtru tīrīšana
- Regulāra tīrīšana pagarina filtra kalpošanas laiku.
- Samazina putekļu rašanos pat ekstremālos ārējos apstākļos.
- Droši darbojas ar visām pieejamajām filtru sistēmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/kW)
|36 / 2.5
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|6300
|Darba platums (mm)
|780
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1050
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1300
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|240
|Baterijas spriegums (V)
|36
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Gružu tvertne (l)
|180
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|14
|Darba ātrums (km/h)
|6
|Filtra laukums (m²)
|5.2
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|850
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|850
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|850
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Kabatas filtrs
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Automātiskā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Regulējama sūkšanas jauda
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai (atklātās) ražošanas zonās, noliktavās un loģistikas ēkās
- Piemērots izmantošanai ārpus telpām, iekraušanas vietās un būvlaukumos
- Izmantošanai metāla un celtniecības nozarē, kā arī smagajā rūpniecībā