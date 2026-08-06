Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic

Akumulators un lādētājs standarta aprīkojumā, kompakts un izturīgs dizains: mūsu KM 105/180 R Bp Classic Pack industriālā mazgāšanas iekārta. Ar pilnībā hidrauliskiem motoriem un izteikti daudzpusīgu pielietojumu.

Augstas kvalitātes sastāvdaļas, pildītie gumijas riteņi un pilnībā hidrauliski motori piedziņai, veltņu sukas un sānu sukas nodrošina, ka mūsu rūpnieciskā tīrīšanas iekārta KM 105/180 R Bp Classic Pack, ieskaitot akumulatoru un lādētāju, ir ļoti izturīga un ilgstoši lietojama. Aprīkota ar augstas veiktspējas kabatas filtru sistēmu, ko papildina efektīva, automātiska filtru tīrīšana, iekārta bez piepūles tiek galā pat ar īpaši putekļainiem apstākļiem. Iekārta nodrošināta arī ar izvēles lietotājam draudzīgu plakano kroku filtru sistēmu vai uzticamu apaļo filtru sistēmu. Turklāt KM 105/180 R Bp Classic Pack var apstrādāt arī rupjus netīrumus, un iekārta ir ļoti efektīva arī telpās ar mēbelēm, pateicoties kompaktajai konstrukcijai. Pateicoties tās sviru sistēmai, ērtai konteinera iztukšošanai un vienkāršai apkopes koncepcijai, iekārta ir intuitīvi un ļoti ērti darbināma.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic: Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa, galvenā slaucīšanas veltņa un sānu birstes piedziņa. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic: Liekšķeres princips
Liekšķeres princips
Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus. Bez piepūles savāc raupjos gružus. Zema putekļu izkliede.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic: Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Intuitīva darbība, izmantojot sviras. Galveno slaucīšanas veltni un filtru var viegli nomainīt bez instrumentiem. Ērta piekļuve visām galvenajām sastāvdaļām.
Efektīva kabatas filtru sistēma
  • Efektīvi samazina putekļu veidošanos slaucīšanas laikā.
  • Pieejams arī ar izvēles plakano ieloču filtru vai apaļo filtru sistēmu.
  • Īpaši efektīva tīrīšana ilgam kalpošanas laikam.
Automātiska filtru tīrīšana
  • Regulāra tīrīšana pagarina filtra kalpošanas laiku.
  • Samazina putekļu rašanos pat ekstremālos ārējos apstākļos.
  • Droši darbojas ar visām pieejamajām filtru sistēmām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/kW) 36 / 2.5
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 6300
Darba platums (mm) 780
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1050
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1300
Baterijas kapacitāte (Ah) 240
Baterijas spriegums (V) 36
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Gružu tvertne (l) 180
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 14
Darba ātrums (km/h) 6
Filtra laukums (m²) 5.2
Svars (ar piederumiem) (kg) 850
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 850
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 850
Izmēri (G x P x A) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Kabatas filtrs
  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Automātiskā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/180 R Bp Pack Classic
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai (atklātās) ražošanas zonās, noliktavās un loģistikas ēkās
  • Piemērots izmantošanai ārpus telpām, iekraušanas vietās un būvlaukumos
  • Izmantošanai metāla un celtniecības nozarē, kā arī smagajā rūpniecībā
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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