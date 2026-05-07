Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Classic
Rūpniecisks, ar akumulatoru darbināms slaucītājs bez emisijām KM 120/250 R Bp Classic. Lieliski piemērots lietošanai trokšņa jutīgās vietās iekštelpās un ārpus telpām. Iespaidīgi labi slaucīšanas rezultāti!
Elektriskā piedziņa mūsu KM 120/250 R Bp Classic rūpnieciskajā slaucītājā ļauj ne tikai veikt tīrīšanas darbus bez izmešiem iekštelpās un ārpus telpām, bet arī nodrošina iekārtas ļoti zemo darbības troksni. Tādējādi tā ir īpaši piemērota lietošanai trokšņa jutīgās vietās. Tomēr tās izturīgais dizains, kabatas filtrs ar vibrācijas motoru, lielais atkritumu konteiners ar ērtu hidraulisku tvertnes iztukšošanu lielā augstumā un izturīgās cietās gumijas riepas padara iekārtu piemērotu arī lietošanai ļoti putekļainā vidē. Celtniecības uzņēmumi, metālapstrādes rūpnīcas un lietuves patiesi novērtēs izcilās iekārtas veiktspēju. Birstes, kas lieliski pielāgojas zemes virsmai, bez piepūles uzņem rupjus un smalkus atkritumus. Vieglā uzturēšana, apkopšana un remontēšana padara šo veiksmīgo koncepciju ārkārtīgi praktisku.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtuTādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīciLiels filtra laukums nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Efektīva filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci. Piemērota īpaši liela putekļu daudzuma savākšanai.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošanaVienkārša tehnoloģija ar ilgstoši pārbaudītiem un testētiem komponentiem. Viegli piekļūt dzinēja nodalījumam, kas atvieglo apkopes veikšanu. Galvenā cilindrveida birste un maisa filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem.
Liekšķeres princips
- Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
- Bez piepūles savāc raupjos gružus.
- Zema putekļu izkliede.
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
- Lieliskam slaucīšanas rezultātam.
- Nodilumizturīga birste.
- Birstes var optimāli pielāgot dažādiem grīdas virsmas apstākļiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
- Vienkārša un droša atkritumu tvertnes iztukšošana.
- Tvertni ir viegli apgāzt pat augstumā līdz 1,42 metriem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/kW)
|36 / 5
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|7200
|Darba platums (mm)
|900
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1200
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1500
|Baterijas spriegums (V)
|36
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3.5
|Gružu tvertne (l)
|250
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|14
|Darba ātrums (km/h)
|6
|Filtra laukums (m²)
|6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|750
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|1200
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|750
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Kabatas filtrs
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Stūres pastiprinātājs
- Regulējama sūkšanas jauda
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta izmantošanai celtniecības, metālapstrādes nozares objektos un lietuvēs.
- Piemērota izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.