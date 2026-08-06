Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic

Ar akumulatoru darbināmā (akumulators ietilpst standarta komplektācijā) KM 120/250 R Bp Pack Classic rūpnieciskā slaucīšanas iekārta ar augstāku tīrīšanas veiktspēju ir lieliski piemērota bezizmešu uzkopšanai trokšņa jutīgās zonās.

Mūsu KM 120/250 R Bp Pack Classic rūpnieciskajam slaucītājam ir visas funkcijas, kas varētu interesēt būvniecības un metālapstrādes uzņēmumus: izturīga konstrukcija un piemērotība izmantošanai sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai īpaši putekļainās vidēs, bezizmešu elektropiedziņa un komplektācijā iekļauti akumulatori. Turklāt šī iekārta ir ļoti klusa, ka tā ir piemērota izmantošanai trokšņa jutīgās iekštelpu un āra zonās. Inovatīvā Elastīga pēdas nospieduma sistēma garantē optimālu virsmu tīrīšanu, turpretī birstes optimāli pielāgojas tīrāmajai virsmai. Raupjie un smalkie gruži tiek uzticami savākti lielajā atkritumu tvertnē, kuram ir ērta hidrauliska tvertnes iztukšošanas sistēma, savukārt vibrācijas ierīce nodrošina izturīgā maisa filtra efektīvu tīrīšanu. Citas praktiskas funkcijas ir, piemēram, necaurdurami citas gumijas riteņi.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic: Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
Tādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic: Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīci
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīci
Liels filtra laukums nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Efektīva filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci. Piemērota īpaši liela putekļu daudzuma savākšanai.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic: Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša tehnoloģija ar ilgstoši pārbaudītiem un testētiem komponentiem. Viegli piekļūt dzinēja nodalījumam, kas atvieglo apkopes veikšanu. Galvenā cilindrveida birste un maisa filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem.
Liekšķeres princips
  • Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
  • Bez piepūles savāc raupjos gružus.
  • Zema putekļu izkliede.
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
  • Lieliskam slaucīšanas rezultātam.
  • Nodilumizturīga birste.
  • Birstes var optimāli pielāgot dažādiem grīdas virsmas apstākļiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
  • Vienkārša un droša atkritumu tvertnes iztukšošana.
  • Tvertni ir viegli apgāzt pat augstumā līdz 1,42 metriem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/kW) 36 / 5
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 7200
Darba platums (mm) 900
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1200
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1500
Baterijas kapacitāte (Ah) 360
Baterijas spriegums (V) 36
Baterijas darbības laiks (h) maks. 3.5
Gružu tvertne (l) 250
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 14
Darba ātrums (km/h) 6
Filtra laukums (m²) 6
Svars (ar piederumiem) (kg) 1200
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 1200
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1200
Izmēri (G x P x A) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Kabatas filtrs
  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Stūres pastiprinātājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota iekārta izmantošanai celtniecības, metālapstrādes nozares objektos un lietuvēs.
  • Piemērota izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
  • Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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