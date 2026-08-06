Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R Bp Pack Classic
Ar akumulatoru darbināmā (akumulators ietilpst standarta komplektācijā) KM 120/250 R Bp Pack Classic rūpnieciskā slaucīšanas iekārta ar augstāku tīrīšanas veiktspēju ir lieliski piemērota bezizmešu uzkopšanai trokšņa jutīgās zonās.
Mūsu KM 120/250 R Bp Pack Classic rūpnieciskajam slaucītājam ir visas funkcijas, kas varētu interesēt būvniecības un metālapstrādes uzņēmumus: izturīga konstrukcija un piemērotība izmantošanai sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai īpaši putekļainās vidēs, bezizmešu elektropiedziņa un komplektācijā iekļauti akumulatori. Turklāt šī iekārta ir ļoti klusa, ka tā ir piemērota izmantošanai trokšņa jutīgās iekštelpu un āra zonās. Inovatīvā Elastīga pēdas nospieduma sistēma garantē optimālu virsmu tīrīšanu, turpretī birstes optimāli pielāgojas tīrāmajai virsmai. Raupjie un smalkie gruži tiek uzticami savākti lielajā atkritumu tvertnē, kuram ir ērta hidrauliska tvertnes iztukšošanas sistēma, savukārt vibrācijas ierīce nodrošina izturīgā maisa filtra efektīvu tīrīšanu. Citas praktiskas funkcijas ir, piemēram, necaurdurami citas gumijas riteņi.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtuTādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīciLiels filtra laukums nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Efektīva filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci. Piemērota īpaši liela putekļu daudzuma savākšanai.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošanaVienkārša tehnoloģija ar ilgstoši pārbaudītiem un testētiem komponentiem. Viegli piekļūt dzinēja nodalījumam, kas atvieglo apkopes veikšanu. Galvenā cilindrveida birste un maisa filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem.
Liekšķeres princips
- Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
- Bez piepūles savāc raupjos gružus.
- Zema putekļu izkliede.
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
- Lieliskam slaucīšanas rezultātam.
- Nodilumizturīga birste.
- Birstes var optimāli pielāgot dažādiem grīdas virsmas apstākļiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
- Vienkārša un droša atkritumu tvertnes iztukšošana.
- Tvertni ir viegli apgāzt pat augstumā līdz 1,42 metriem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/kW)
|36 / 5
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|7200
|Darba platums (mm)
|900
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1200
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1500
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|360
|Baterijas spriegums (V)
|36
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 3.5
|Gružu tvertne (l)
|250
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|14
|Darba ātrums (km/h)
|6
|Filtra laukums (m²)
|6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|1200
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|1200
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1200
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Kabatas filtrs
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Stūres pastiprinātājs
- Regulējama sūkšanas jauda
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta izmantošanai celtniecības, metālapstrādes nozares objektos un lietuvēs.
- Piemērota izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.