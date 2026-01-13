Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic ir pamata klases rūpnieciskā slaucīšanas iekārta. Šī iekārta ir izturīga, jaudīga, ar zemu enerģijas patēriņu, un aprīkota ar hidraulisko dīzeļdzinēja piedziņu.

Mūsu jaudīgā KM 120/250 R D Classic rūpnieciskā slaucīšanas iekārta ir īpaši piemērota sarežģīta reljefa virsmu uzkopšanai. Tai ir izturīga konstrukcija, liela atkritumu tvertne un izturīgs maisa filtrs un vibrācijas motors, kas to padara lieliski piemērotu sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai īpaši putekļainās vidēs, kādas ir būvniecības un metālapstrādes uzņēmumu objektos, kā arī lietuvēs. Šī dīzeļmotora rūpnieciskā slaucīšanas iekārta ar pilnībā hidraulisku pakaļējo riteņu piedziņu un slaucīšanas sistēmu ir īpaši paredzēta āra platību tīrīšanai, un pārsteidz ar to, cik lietotājdraudzīga, viegli uzturama un apkopjama tā ir. Pateicoties integrētajai Elastīgas pēdas nospieduma sistēmai (Flexible Footprint System), iekārta birstes ideāli pielāgojas zemes virsmai un kopā ar liekšķeres principa sistēmu nodrošina lielisku tīrīšanu, kā arī efektīvi savāc raupjākus netīrumus. Visbeidzot apvienojumā ar hidraulisko augsto tvertnes pacelšanas sistēmu nodrošina ērtu atbrīvošanos no savāktajiem netīrumiem.

Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
Tādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīci
Liels filtra laukums nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Efektīva filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci. Piemērota īpaši liela putekļu daudzuma savākšanai.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša tehnoloģija ar ilgstoši pārbaudītiem un testētiem komponentiem. Viegli piekļūt dzinēja nodalījumam, kas atvieglo apkopes veikšanu. Galvenā cilindrveida birste un maisa filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem.
Liekšķeres princips
  • Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
  • Bez piepūles savāc raupjos gružus.
  • Zema putekļu izkliede.
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
  • Lieliskam slaucīšanas rezultātam.
  • Nodilumizturīga birste.
  • Birstes var optimāli pielāgot dažādiem grīdas virsmas apstākļiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
  • Vienkārša un droša atkritumu tvertnes iztukšošana.
  • Tvertni ir viegli apgāzt pat augstumā līdz 1,42 metriem.
Hidrauliskā aizmugurējo riteņu piedziņa un cietas gumijas riteņi
  • Augsta manevrētspēja un vienkārši lietot arī grūti piekļūstamās vietās.
  • Ļauj iekārtu droši pārvietot pār dažādiem asiem metāla vai stikla šķēršļiem.
  • Cieti gumijas riteņi nozīmē, ka nepastāv riepas pārduršanas bīstamība.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Piedziņas veiktspēja (kW) 15.8
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 10800
Darba platums (mm) 900
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1200
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1500
Gružu tvertne (l) 250
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 9
Filtra laukums (m²) 6
Svars (ar piederumiem) (kg) 883
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 800
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 883
Izmēri (G x P x A) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Kabatas filtrs
  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Stūres pastiprinātājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R D Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota iekārta izmantošanai celtniecības, metālapstrādes nozares objektos un lietuvēs.
  • Piemērota izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
  • Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.
Piederumi
