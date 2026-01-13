Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 120/250 R LPG Classic
Mūsu videi draudzīgo ar gāzi (LPG) darbināmo rūpniecisko slaucīšanas iekārtu KM 120/250 R LPG Classic var izmantot arī tīrīšanai iekštelpās. Ar hidraulisko piedziņu un slaucīšanas sistēmu.
Mūsu Classic klasē pirmais rūpnieciskais slaucītājs, kas ir videi draudzīgs, zemu emisiju, ar gāzi (LPG) darbināms. Tas ir piemērots tīrīšanai arī iekštelpās, lai gan vislabāk sevi pierādīs veicot tīrīšanas darbus ārā. Pateicoties izturīgajai konstrukcijai un plašam pieejamo piederumu klāstam, šī iekārta ir gatava tīrīšanas darbiem visskarbākajos apstākļos īpaši putekļainā vidē. Tās birstes ideāli pielāgojas tīrāmajai virsmai un nodrošina optimālu virsmu tīrīšanu, savukārt pārdomātais liekšķeres princips ļauj bez piepūles savākt kā smalkos putekļus, tā raupjos gružus, garantējot zemu putekļu izkliedi. Standarta versijā arī ietilpst izturīgs maisa filtrs ar īpašu vibrotīrīšanas ierīci, kā arī liela atkritumu tvertne ar ērtu hidraulisko tvertnes iztukšošanas sistēmu. Šī iekārta ir piemērota izmantošanai celtniecības, metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu objektos un lietuvēs.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtuTādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku. Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīciLiels filtra laukums nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Efektīva filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci. Piemērota īpaši liela putekļu daudzuma savākšanai.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošanaVienkārša tehnoloģija ar ilgstoši pārbaudītiem un testētiem komponentiem. Viegli piekļūt dzinēja nodalījumam, kas atvieglo apkopes veikšanu. Galvenā cilindrveida birste un maisa filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem.
Liekšķeres princips
- Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
- Bez piepūles savāc raupjos gružus.
- Zema putekļu izkliede.
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
- Lieliskam slaucīšanas rezultātam.
- Nodilumizturīga birste.
- Birstes var optimāli pielāgot dažādiem grīdas virsmas apstākļiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
- Vienkārša un droša atkritumu tvertnes iztukšošana.
- Tvertni ir viegli apgāzt pat augstumā līdz 1,42 metriem.
Hidrauliskā aizmugurējo riteņu piedziņa un cietas gumijas riteņi
- Augsta manevrētspēja un vienkārši lietot arī grūti piekļūstamās vietās.
- Ļauj iekārtu droši pārvietot pār dažādiem asiem metāla vai stikla šķēršļiem.
- Cieti gumijas riteņi nozīmē, ka nepastāv riepas pārduršanas bīstamība.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|LPG
|Vilces piedziņa
|Četrtaktu dzinējs
|Motora ražotājs
|Kubota
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|17.5
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|10800
|Darba platums (mm)
|900
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1200
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1500
|Gružu tvertne (l)
|250
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|18
|Darba ātrums (km/h)
|9
|Filtra laukums (m²)
|6
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|800
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|800
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|800
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Kabatas filtrs
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Stūres pastiprinātājs
- Regulējama sūkšanas jauda
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota iekārta izmantošanai celtniecības, metālapstrādes nozares objektos un lietuvēs.
- Piemērota izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.