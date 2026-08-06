Komunālās mašīnas MIC 35
Intuitīvi vadāmā komunālā mašīna MIC 35 ar viedu ātrās nomaiņas sistēmu, ērtu kabīni ar panorāmas skatu, kā arī dzinēju, kas būtiski pārsniedz STAGE V emisiju ierobežojumu prasības.
MIC 35 komunālo mašīnu var izmantot pilsētas vidē, pateicoties vismodernākajām dīzeļtehnoloģijām, Common Rail tiešās iesmidzināšanas sistēmai un daļiņu filtram. Tās efektīvais 35 ZS dzinējs būtiski pārsniedz stingrā izplūdes gāzu emisiju standarta STAGE V ierobežojumu prasības, turklāt tā darbība ir ekonomiski efektīva. MIC 35 koncepcija ir pārdomāta līdz pēdējai detaļai. Šo apgalvojumu apliecina lielā, ērtā kabīne ar panorāmas skatu un pārskatāmi izvietotiem vadības elementiem, piekļuve bez instrumentiem visām apkopes zonām, kā arī dažādas darbarīku uzstādīšanas iespējas. Priekšpusē darbarīki tiek vienkārši uzstādīti, izmantojot standartizēto sakabes trīsstūri, aizmugurē darbarīki tiek uzstādīti, izmantojot ātrās nomaiņas sistēmu ar hidrauliski pagriežamo rāmi. Papildaprīkojumā ir pieejama arī daudzsavienojumu sistēma ātrai un hermētiskai hidraulikas pievienošanai, kā arī 35 ZS dzinēja variants, kas atbilst STAGE IIIA izplūdes gāzu emisijas standartam.
Īpašības un ieguvumi
Ekonomiska un videi draudzīga mašīna
- Common rail tiešā iesmidzināšana un daļiņu filtrs pazemina emisiju vērtības līdz līmenim, kas ir zemāks par izplūdes emisiju standarta STAGE V prasībās noteikto.
- Izmantošanai pilsētu zaļo zonu uzturēšanai.
- Mazāks degvielas patēriņš šo iekārtu padara videi draudzīgāku un samazina tās ekspluatācijas izmaksas.
Darba piederumu ātrā nomaiņas sistēma
- Priekšējo darbarīku montāža, izmantojot standartizētu sakabes trīsstūri.
- Aizmugurējā inventāra nomaiņa, izmantojot ātrās nomaiņas sistēmu un hidraulisko rāmja piepacelšanas sistēmu.
- Pēc izvēles pieejamā vairāksavienojumu sistēma garantē ātru hidraulikas pievienošanu bez pilēšanas.
Maksimāls lietošanas komforts
- Savā klasē lielākā kabīne (1,45 m³ gaisa tilpums), 360° panorāmas skats, ergonomisks un saprotams izkārtojums.
- Tai ir logi abās pusēs, aizslēdzama glabātuve, USB uzlādes pieslēgvieta, pudeles turētājs.
Ļoti viegli kopt
- Tā kā iekārtā ir izmantoti augstas kvalitātes komponenti, tai ir pagarināts apkopes intervāls — 500 vai 1000 stundas.
- Piekļuve bez instrumentiem visām ar apkopi saistītajām komponentēm, piemēram, caur atveramo motora pārsegu.
- Tīrīšanas vajadzībām dzesētāju var novietot noteiktā apkopes stāvoklī.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņa
|Dīzeļdzinējs
|Vilces piedziņa
|Pilnpiedziņa
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Dzinēja jauda (kW)
|26
|Tilpums (cm³)
|1642
|Cilindrs
|3
|Emissions standard
|STAGE V
|Degvielas tvertne (l)
|41
|Braukšanas ātrums (km/h)
|25
|Darba ātrums (km/h)
|25
|Garenbāze (in)
|1500
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|2500
|Svars bez piederumiem (kg)
|1374
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1374
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Aprīkojums
- Netīrumu filtrs
- Gaisa kondicionēšanas sistēma
- Apsilde
- Drošības lampa
- Izmantojams visu gadu