Komunālās mašīnas MIC 42
MIC 42 pašgājējšasija ar praktisku piederumu nomaiņas sistēmu „quick change”, kabīni, kas nodrošina lielisku 360° pārredzamību, intuitīvi saprotamu darbības principu un dzinēju, kas jau pārsniedz minimālās prasības saistībā ar plānotajiem STAGE V dzinēju standartiem.
MIC 42 pašgājējšasijai ir mūsdienīga dīzeļdzinēja (kura attīstītā jauda ir 42 zs.) tehnoloģija ar ekonomisku kopējās sliedes tiešās iesmidzināšanas sistēmu un dīzeļdegvielas daļiņu filtru, kas nodrošina zemākas izmešu vērtības, nekā paredz nākotnē plānotie STAGE V dzinēju standarti. Tādējādi šī iekārta ir ne vien piemērota dažādu tīrīšanas darbu veikšanai pilsētvidē, bet arī ir ļoti efektīva. Tā kā tajā ir izmantoti augstas kvalitātes komponenti, iekārtai ir pagarināts apkopes intervāls — 500 vai 1000 stundas. Tās komponentiem ir viegli piekļūt, bez nepieciešamības izmantot palīginstrumentus, kā arī tai ir pārdomāta koncepcija un plašas piederumu izmantošanas iespējas. Piemēram, priekšējais inventārs ir piestiprināts ar standarta ātro savienojumu KAT 0, savukārt aizmugurējo inventāru var mainīt, izmantojot hidrauliski paceļamo rāmi un minimālu piepūli — pateicoties mūsu ātrās nomaiņas sistēmai. Pēc izvēles pieejamā vairāksavienojumu sistēma garantē ātru hidraulikas pievienošanu bez pilēšanas. Iekārtas operators novērtēs tās ietilpīgo kabīni ar pārdomāti izvietotiem vadības elementiem un citām noderīgām funkcijām, piemēram, aizslēdzama glabātuvi.
Īpašības un ieguvumi
Ekonomiska un videi draudzīga mašīnaIekārtai ir kopējās sliedes iesmidzināšanas sistēma un dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, kas nodrošina mazākus izmešus, nekā paredz plānotie STAGE V dzinēju standarti. Izmantošanai pilsētu zaļo zonu uzturēšanai. Mazāks degvielas patēriņš šo iekārtu padara videi draudzīgāku un samazina tās ekspluatācijas izmaksas.
Darba piederumu ātrā nomaiņas sistēmaPriekšējo darbarīku montāža, izmantojot standarta sakabes trīsstūri KAT Municipal. Aizmugurējā inventāra nomaiņa, izmantojot ātrās nomaiņas sistēmu un hidraulisko rāmja piepacelšanas sistēmu. Pēc izvēles pieejamā vairāksavienojumu sistēma garantē ātru hidraulikas pievienošanu bez pilēšanas.
Maksimāls lietošanas komfortsSavā klasē lielākā kabīne (1,45 m³ gaisa tilpums), 360° panorāmas skats, ergonomisks un saprotams izkārtojums. Tai ir logi abās pusēs, aizslēdzama glabātuve, USB uzlādes pieslēgvieta, pudeles turētājs.
Ļoti viegli kopt
- Kvalitatīvās komponentes nodrošina ļoti ilgus apkopes intervālus – 500 stundas.
- Piekļuve visiem apkopjamajiem komponentiem ir iespējama, neizmantojot palīgrīkus, proti, zem atvāžamā motora pārsega.
- Tīrīšanas vajadzībām dzesētāju var novietot noteiktā apkopes stāvoklī.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņa
|Dīzeļdzinējs
|Vilces piedziņa
|Pilnpiedziņa
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Dzinēja jauda (kW)
|32
|Tilpums (cm³)
|1568
|Cilindrs
|3
|Emissions standard
|STAGE V
|Degvielas tvertne (l)
|41
|Braukšanas ātrums (km/h)
|25
|Darba ātrums (km/h)
|25
|Garenbāze (mm)
|1500
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|2500
|Svars bez piederumiem (kg)
|1400
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1400
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Aprīkojums
- Netīrumu filtrs
- Gaisa kondicionēšanas sistēma
- Apsilde
- Drošības lampa
- Izmantojams visu gadu