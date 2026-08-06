Komunālās mašīnas MIC 42

MIC 42 pašgājējšasija ar praktisku piederumu nomaiņas sistēmu „quick change”, kabīni, kas nodrošina lielisku 360° pārredzamību, intuitīvi saprotamu darbības principu un dzinēju, kas jau pārsniedz minimālās prasības saistībā ar plānotajiem STAGE V dzinēju standartiem.

MIC 42 pašgājējšasijai ir mūsdienīga dīzeļdzinēja (kura attīstītā jauda ir 42 zs.) tehnoloģija ar ekonomisku kopējās sliedes tiešās iesmidzināšanas sistēmu un dīzeļdegvielas daļiņu filtru, kas nodrošina zemākas izmešu vērtības, nekā paredz nākotnē plānotie STAGE V dzinēju standarti. Tādējādi šī iekārta ir ne vien piemērota dažādu tīrīšanas darbu veikšanai pilsētvidē, bet arī ir ļoti efektīva. Tā kā tajā ir izmantoti augstas kvalitātes komponenti, iekārtai ir pagarināts apkopes intervāls — 500 vai 1000 stundas. Tās komponentiem ir viegli piekļūt, bez nepieciešamības izmantot palīginstrumentus, kā arī tai ir pārdomāta koncepcija un plašas piederumu izmantošanas iespējas. Piemēram, priekšējais inventārs ir piestiprināts ar standarta ātro savienojumu KAT 0, savukārt aizmugurējo inventāru var mainīt, izmantojot hidrauliski paceļamo rāmi un minimālu piepūli — pateicoties mūsu ātrās nomaiņas sistēmai. Pēc izvēles pieejamā vairāksavienojumu sistēma garantē ātru hidraulikas pievienošanu bez pilēšanas. Iekārtas operators novērtēs tās ietilpīgo kabīni ar pārdomāti izvietotiem vadības elementiem un citām noderīgām funkcijām, piemēram, aizslēdzama glabātuvi.

Īpašības un ieguvumi
Komunālās mašīnas MIC 42: Ekonomiska un videi draudzīga mašīna
Ekonomiska un videi draudzīga mašīna
Iekārtai ir kopējās sliedes iesmidzināšanas sistēma un dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, kas nodrošina mazākus izmešus, nekā paredz plānotie STAGE V dzinēju standarti. Izmantošanai pilsētu zaļo zonu uzturēšanai. Mazāks degvielas patēriņš šo iekārtu padara videi draudzīgāku un samazina tās ekspluatācijas izmaksas.
Komunālās mašīnas MIC 42: Darba piederumu ātrā nomaiņas sistēma
Darba piederumu ātrā nomaiņas sistēma
Priekšējo darbarīku montāža, izmantojot standarta sakabes trīsstūri KAT Municipal. Aizmugurējā inventāra nomaiņa, izmantojot ātrās nomaiņas sistēmu un hidraulisko rāmja piepacelšanas sistēmu. Pēc izvēles pieejamā vairāksavienojumu sistēma garantē ātru hidraulikas pievienošanu bez pilēšanas.
Komunālās mašīnas MIC 42: Maksimāls lietošanas komforts
Maksimāls lietošanas komforts
Savā klasē lielākā kabīne (1,45 m³ gaisa tilpums), 360° panorāmas skats, ergonomisks un saprotams izkārtojums. Tai ir logi abās pusēs, aizslēdzama glabātuve, USB uzlādes pieslēgvieta, pudeles turētājs.
Ļoti viegli kopt
  • Kvalitatīvās komponentes nodrošina ļoti ilgus apkopes intervālus – 500 stundas.
  • Piekļuve visiem apkopjamajiem komponentiem ir iespējama, neizmantojot palīgrīkus, proti, zem atvāžamā motora pārsega.
  • Tīrīšanas vajadzībām dzesētāju var novietot noteiktā apkopes stāvoklī.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņa Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Pilnpiedziņa
Motora ražotājs Yanmar
Dzinēja jauda (kW) 32
Tilpums (cm³) 1568
Cilindrs 3
Emissions standard STAGE V
Degvielas tvertne (l) 41
Braukšanas ātrums (km/h) 25
Darba ātrums (km/h) 25
Garenbāze (mm) 1500
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 2500
Svars bez piederumiem (kg) 1400
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1400
Izmēri (G x P x A) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Aprīkojums

  • Netīrumu filtrs
  • Gaisa kondicionēšanas sistēma
  • Apsilde
  • Drošības lampa
  • Izmantojams visu gadu
Komunālās mašīnas MIC 42
Komunālās mašīnas MIC 42
Komunālās mašīnas MIC 42
Komunālās mašīnas MIC 42
Videos
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija