Aktīvs sārmains tīrīšanas līdzeklis RM 81 eco!efektivitāte, 2.5l
Augstspiediena tīrīšanas koncentrāts ar spēcīgu, bet saudzīgu iedarbību, ko izmanto īpaši noturīgu eļļu, tauku un minerālu netīrumu noņemšanai. Piemērots transportlīdzekļu un to dzinēju, kā arī pārsegu tīrīšanai. Ar eco!efektivitātes sastāvu; ļoti ekonomisks, efektīvs un vidi saudzējošs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|2.5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|4
|pH
|12.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Daļu tīrīšana
- Virsmas attaukošana
- Brezenta tīrīšana
- Grīdu un virsmu tīrīšanai