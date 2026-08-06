Dūmu sveķu noņemšanas līdzeklis PressurePro RM 33, 200l
Ļoti spēcīgs dziļās tīrīšanas šķidrais līdzeklis noturīgu traipu, piemēram, eļļas, tauku, darvas, kvēpu, sveķainu sodrēju un piededzinātu cukura glazūru noņemšanai. Bez NTA.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|265.4
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
Pielietošanas veidi
- Karstās kūpināšanas sistēmas, grilu statīvi
- Lielām virtuvēm