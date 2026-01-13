Intensīvs dziļās tīrīšanas līdzeklis RM 750, bez NTA, 10l

Spēcīgais dziļās tīrīšanas līdzeklis efektīvi noņem visnoturīgākos traipus, piemēram, eļļu, taukus, kvēpus, asinis un olbaltumvielas. Veido maz putu. Īpaši piemērots grīdas tīrīšanai ar mašīnu un apstrādei ar cietu virsmu tīrīšanas rīkiem. Bez NTA.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 13.7
Svars (kg) 11.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 290 x 190 x 230
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Transports un transporta aprīkojums
  • Auto/motora mazgāšana
  • Daļu tīrīšana
  • Grīdas tīrīšana
  • Virsmas attaukošana
