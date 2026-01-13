Līdzeklis eļļainu un taukainu netīrumu noņemšanai PressurePro Extra RM 31 eco!efektivitāte, 10l
Īpaši koncentrēts dziļās tīrīšanas līdzeklis tīrīšanai ar augstspiedienu. Efektīvi noņem noturīgus netīrumus, piemēram, eļļas un tauku traipus, kvēpus un sodrējus, turklāt jebkurā ūdens temperatūrā. Ar eco!efektivitātes sastāvu, īpaši ekonomisks, efektīvs un vidi saudzējošs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Staļļu tīrīšanai
- Mucu tīrīšanai
- Auto/motora mazgāšana
- Daļu tīrīšana
- Virsmas attaukošana
- Pārtikas cisternām.
- Fasāžu tīrīšana