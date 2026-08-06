Līdzeklis eļļas un tauku notīrīšanai PressurePro Extra RM 31, 200l
Augstas koncentrācijas augstspiediena dziļās tīrīšanas līdzeklis. Visos temperatūras diapazonos tas ļoti efektīvi noņem visnoturīgākos netīrumus, piemēram, eļļu, taukus, darvu, kvēpus un dūmu sveķus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|14
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|235
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Staļļu tīrīšanai
- Mucu tīrīšanai
- Auto/motora mazgāšana
- Daļu tīrīšana
- Virsmas attaukošana
- Pārtikas cisternām.
- Fasāžu tīrīšana