Līdzeklis vaska noņemšanai PressurePro RM 36, 20l

Saudzīgi noņem aizsargājošos vaska slāņus un smērvielu atliekas no lakotām virsmām. Ideāli piemērots izmantošanai augstspiediena tīrītājos.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
Svars (kg) 16
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 255 x 230 x 400
Produkts
  • Efektīvs tīrīšanas līdzeklis.
  • Šķīdina dažādu virsmu vaska aizsargkārtu.
  • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
  • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
  • Nesatur halogenētos ogļūdeņražus.
  • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Līdzeklis vaska noņemšanai PressurePro RM 36, 20l
Līdzeklis vaska noņemšanai PressurePro RM 36, 20l
Līdzeklis vaska noņemšanai PressurePro RM 36, 20l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Bīstami
  • H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
  • H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
  • P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
  • P301 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
  • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
  • P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
  • P405 Glabāt slēgtā veidā.
  • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
  • EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Pielietošanas veidi
  • Vaska noņemšanai no automašīnu virsmām.
  • Daļu tīrīšana
  • Virsmas attaukošana
  • Auto/motora mazgāšana
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
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P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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