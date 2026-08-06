Līdzeklis vaska noņemšanai PressurePro RM 36, 20l
Saudzīgi noņem aizsargājošos vaska slāņus un smērvielu atliekas no lakotām virsmām. Ideāli piemērots izmantošanai augstspiediena tīrītājos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|16
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|255 x 230 x 400
Produkts
- Efektīvs tīrīšanas līdzeklis.
- Šķīdina dažādu virsmu vaska aizsargkārtu.
- Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Nesatur halogenētos ogļūdeņražus.
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
- H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
- P301 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
- EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Vaska noņemšanai no automašīnu virsmām.
- Daļu tīrīšana
- Virsmas attaukošana
- Auto/motora mazgāšana