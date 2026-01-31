PressurePro aktīvs tīrīšanas līdzeklis, neitrāls RM 55, 2.5l
Universāls, saudzīgas iedarbības augstspiediena šķidrais koncentrāts tauku, eļļas un izmešu piesārņojuma noņemšanai. Ideāli piemērots fasāžu un saudzīgi tīrāmu virsmu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|2.5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|4
|pH
|10
|Svars (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|129 x 127 x 300
Produkts
- Universāls augstspiediena tīrīšanas līdzeklis
- Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
- Ļoti labas tīrīšanas īpašības, īpaši ar aukstu ūdeni
- Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
- Patīkams, svaigs aromāts
- Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur silikonu
- piemērots virsmām, kas ir jutīgas pret sārmiem, (piemēram, alumīnijam)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- EUH 210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
Pielietošanas veidi
- Transports un transporta aprīkojums
- Auto/motora mazgāšana
- Daļu tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Tekstila virsmas