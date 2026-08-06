PressurePro saules bateriju tīrīšanas līdzeklis RM 99, 10l

Ļoti efektīvs, saudzīgas iedarbības un bioloģiski noārdāms tīrīšanas līdzeklis saules un fotoelementu sistēmu tīrīšanai, kas neatstāj paliekas un švīkas. Novērš kaļķakmens nogulšņu veidošanos. Piemērots visiem ūdens cietības līmeņiem. Noturīgu putnu izkārnījumu, ziedputekšņu, rūsas un putekļu noņemšanai. Piemērots arī alumīnija rāmjiem.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
pH 9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 10.3
Produkts
  • Apbalvojuma Pulire Innovation Award 2013 ieguvējs
  • Noturīgu un taukainu netīrumu noņemšanai
  • Kaļķakmens veidošanās novēršana visos ūdens cietības līmeņos, pat bez pārslēgšanas, izmantojot ūdens mīkstināšanas sistēmas
  • tīrīšanai bez pliekām un bez švīkām
  • Samazināts turpmākais piesārņojums
  • Nebojā saules un fotoelementu moduļus, kā arī stikla un plastmasas pārklājumus, anodētus un parastus alumīnija rāmjus
  • Saudzīga virsmas apstrāde, pateicoties tīrīšanas birstu uzlabotajām slīdēšanas īpašībām
  • Pārbaudīja DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Ļoti efektīvs
  • Nekaitīga novadīšana kanalizācijas sistēmā, kas pieslēgta pie komunālās kanalizācijas attīrīšanas iekārtas
  • Viegli bioloģiski noārdāms (saskaņā ar ESAO direktīvu)
PressurePro saules bateriju tīrīšanas līdzeklis RM 99, 10l
PressurePro saules bateriju tīrīšanas līdzeklis RM 99, 10l
PressurePro saules bateriju tīrīšanas līdzeklis RM 99, 10l
PressurePro saules bateriju tīrīšanas līdzeklis RM 99, 10l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Signālvārds Uzmanību
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
  • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Saules un fotoelementu sistēmas
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija