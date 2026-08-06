Putu tīrīšanas līdzeklis PressurePro RM 838, 3l
Nodrošina bezkontakta transportlīdzekļa mazgāšanu. Viegli noņem pat noturīgus eļļas un tauku nosēdumus, kukaiņu atliekas un brauktuves netīrumus, vienlaikus saudzējot tā krāsojumu.
Kärcher putu tīrīšanas līdzeklis PressurePro RM 838 paredzēts vienkāršai, tiešai un bezkontakta tīrīšanai. Varat to iepildīt putu uzgaļos bez iepriekšējas sajaukšanas un sākt tīrīšanu. Līdzeklis nesatur silikonus, tas veido gaisīgas, apjomīgas un ilgnoturīgas sārmainās putas, kas pieķeras pat pie vertikālām virsmām. Eļļaini un taukaini nosēdumi, kukaiņu atliekas, putnu izkārnījumi, gruži no ceļa un pat ļoti noturīgi netīrumi tiek uzticami noņemti no visu veidu transportlīdzekļiem – no vieglajiem automobiļiem līdz kravas automašīnām, traktoriem un lauksaimniecības vai komunālās uzkopšanas tehnikai. Lieliskā putu saķere ar virsmu gādā par to, lai Jums tās apstrādei nebūtu jāizmanto nekādas birstes, un tādējādi tiek novērsta netīšu mikroskrāpējumu rašanās uz krāsotām virsmām. Putu tīrīšanas līdzekļa PressurePro RM 838 īsais iedarbības laiks arī padara transportlīdzekļu tīrīšanu daudz ātrāku.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|3
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|12
|Svars (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|153 x 115 x 240
Produkts
- Jaudīgs putu tīrīšanas līdzeklis transportlīdzekļu bezkontakta mazgāšanai
- noņem noturīgus eļļas un tauku traipus, kā arī kvēpus, sveķus, kukaiņu paliekas un ceļa netīrumus
- uzlabota tīrīšanas veiktspēja, pateicoties mikrokristāliem
- ļoti efektīvs, pateicoties īpaši gaisīgām, apjomīgām un ilgnoturīgām putām
- Tīrīšana bez birstēm novērš mikroskrāpējumu veidošanos
- ļoti saudzīgi iedarbojas uz krāsotām virsmām, apdari un alumīnija riepu diskiem
- ļoti iedarbīgs
- Ātras iedarbības līdzeklis
- Patīkams, svaigs aromāts
- Atbilst VDA prasībām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
- Z 20 Satur Limonene. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Videos
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana