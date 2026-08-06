Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59, 20l

Bez piepūles notīra grūti noņemamus netīrumus (piemēram, kaļķakmeni, rūsu, tauku un olbaltumvielu traipus, alus akmeni un pienakmeni) no flīzēm un tvertnēm. Tā radītais biezais putu slānis nodrošina intensīvu tīrošu iedarbību uz visām virsmām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 2
Svars (kg) 21.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 237 x 430
Produkts
  • Tīrīšanas putas augstspiediena iekārtām.
  • Šķīdina kaļķakmeni, rūsu, taukus, olbaltumvielu netīrumus.
  • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
  • Veido ļoti noturīgu un vienmērīgu putu slāni.
  • Lieliskas tīrīšanas īpašības.
  • Satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām
  • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
  • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59, 20l
Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59, 20l
Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59, 20l
Skābes putojošs tīrīšanas līdzeklis RM 59, 20l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Bīstami
  • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
  • H315 Kairina ādu.
  • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
  • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
  • P280a Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus/ sejas aizsargus.
  • P302 + P352a SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
  • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Piena virtuvēm
  • Sienām, flīzēm
  • Virsmu tīrīšana
  • Pārtikas cisternām.
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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MAKSĀŠANAS VEIDI

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08.08. Slēgts

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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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