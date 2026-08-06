Šķidrais dezinfekcijas līdzeklis RM 735, 5l
Neitrāls, efektīvs, saudzīgs pret materiāliem: Dezinfekcijas līdzeklis RM 735 no Kärcher. Ar baktericīdām (piemēram, E. coli), rauga iznīcinošām (piemēram, C. albicans) un ierobežotām vircīda īpašībām (piemēram, koronavīruss).
Ideāli piemērots lietošanai sabiedriskās iestādēs, viesnīcu un gastronomijas nozarēs, veselības aprūpes nozarē un daudzās citās vietās, mūsu RM 735 šķidrais dezinfekcijas līdzeklis, kas ir pārbaudīts saskaņā ar EN 14476, ir iespaidīgs, pateicoties tā augstajai efektivitātei cīņā ar dažādiem patogēniem, tostarp ar jauno koronavīrusu SARS-CoV-2. Neskatoties uz ievērojamām baktericīdām, rauga iznīcinošām un ierobežotām viricīdām īpašībām, tam ir īpaši saudzīga iedarbība uz materiāliem, un to var izmantot pat uz akrila stikla (Plexiglas®), linoleja, PVC un anodēta alumīnija. To var izmantot kā parastu izsmidzināmo līdzekli virsmu tīrīšanai, kā arī uzklāt lielākos laukumos, izmantojot mazgāšanas līdzekļa smidzinātāju, grīdas mazgāšanas iekārtu, augstspiediena tīrītāju vai sīkpilienu smidzinātāju PS 4/7 Bp Mister. Dezinfekcijas līdzeklim RM 735 ir neitrāls pH, tas nesatur aldehīdus, fenolus, spirtu vai hloru, un tas neatstāj paliekošu smaku.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
Saderīgās iekārtas
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- WPD 200 Adv. Black
- WPD 200 Adv. S Black
- WPD 200 Adv. S White
- WPD 200 Adv. White
- WPD 200 Basic Black
- WPD 200 Basic S Black
- WPD 200 Basic S White
- WPD 200 Basic White
Pielietošanas veidi
- Piena virtuvēm
- Virsmas dezinfekcija
- Uzgaidīšanas un procedūru telpas
- Fitnesa un atpūtas zonas
- Sanitārais mezgls