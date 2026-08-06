Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 200l
Dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732 apvieno tīrīšanas līdzekļa efektivitāti noturīgu netīrumu notīrīšanai un dezinfekcijas līdzekļa efektivitāti dažādu patogēnu iznīcināšanai.
Tīriet un dezinficējiet vienā piegājienā, izmantojot Kärcher šķidro dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli RM 732. Tas bez piepūles tiek galā ar eļļām, taukiem un minerālu netīrumiem, vienlaikus iedarbojas arī kā efektīvs baktericīds, rauga iznīcinātājs un ierobežots viricīds attiecībā uz dažādiem patogēniem, piemēram, Escherichia coli, Candida albicans vai SARS-CoV-2 koronavīrusu. Tas padara līdzekli RM 732 lieliski piemērotu lietošanai pārtikas apstrādes rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā un citās izmantošanas jomās, tostarp veselības aprūpes nozarē. RM 732 neatstāj paliekošu smaku, jo tajā nav aldehīdu, fenolu, spirta vai hlora, un to var vienkārši izmantot dažādos veidos. To var izmantot ne tikai kā parastu izsmidzināmo līdzekli virsmu tīrīšanai, bet arī lielākos laukumos, izmantojot mazgāšanas līdzekļa smidzinātāju, grīdas mazgāšanas iekārtu vai augstspiediena tīrītāju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|10
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|215
Saderīgās iekārtas
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/60 C Ep Classic
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Pielietošanas veidi
- Piena virtuvēm
- Virsmu tīrīšana un dezinfekcija
- Fitnesa un atpūtas zonas
- Virsmu tīrīšana
- Uzgaidīšanas un procedūru telpas
- Sanitārais mezgls