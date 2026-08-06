Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l

Dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732 apvieno tīrīšanas līdzekļa efektivitāti noturīgu netīrumu notīrīšanai un dezinfekcijas līdzekļa efektivitāti dažādu patogēnu iznīcināšanai.

Tīriet un dezinficējiet vienā piegājienā, izmantojot Kärcher šķidro dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli RM 732. Tas bez piepūles tiek galā ar eļļām, taukiem un minerālu netīrumiem, vienlaikus iedarbojas arī kā efektīvs baktericīds, rauga iznīcinātājs un ierobežots viricīds attiecībā uz dažādiem patogēniem, piemēram, Escherichia coli, Candida albicans vai SARS-CoV-2 koronavīrusu. Tas padara līdzekli RM 732 lieliski piemērotu lietošanai pārtikas apstrādes rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā un citās izmantošanas jomās, tostarp veselības aprūpes nozarē. RM 732 neatstāj paliekošu smaku, jo tajā nav aldehīdu, fenolu, spirta vai hlora, un to var vienkārši izmantot dažādos veidos. To var izmantot ne tikai kā parastu izsmidzināmo līdzekli virsmu tīrīšanai, bet arī lielākos laukumos, izmantojot mazgāšanas līdzekļa smidzinātāju, grīdas mazgāšanas iekārtu vai augstspiediena tīrītāju.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 5
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 10
Svars (kg) 5.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l
Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l
Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l
Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l
Šķidrais dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis RM 732, 5l
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Piena virtuvēm
  • Virsmu tīrīšana un dezinfekcija
  • Fitnesa un atpūtas zonas
  • Virsmu tīrīšana
  • Uzgaidīšanas un procedūru telpas
  • Sanitārais mezgls
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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