Uzlabots ierīču aizsardzības līdzeklis PressurePro 1 RM 110, 1l
Kaļķakmens inhibitors karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem ar iebūvētu aizsardzību pret koroziju, īpaši paredzēts izmantošanai jaunajās HDS ierīcēs ar System Care opciju. Uzlabotā ierīču aizsardzības līdzekļa PressurePro 1 RM 110 formula nodrošina uzlabotu aizsardzību pret kaļķakmens nogulsnēm uz sildītāju spirālēm (līdz 150°C), kā arī iebūvētu aizsardzību pret koroziju visām sastāvdaļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|6
|pH
|9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|242 x 233 x 208