Fosfatēšanas līdzeklis PressurePro RM 48, 20l

Attaukošanai un fosfatēšanai vienā piegājienā. Nodrošina pagaidu aizsardzību pret koroziju un rada labu pamatu krāsām. Apstrādes laikā tas atstāj zilgani dzeltenus dzelzs fosfāta slāņus.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 20
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
pH 2
Svars (kg) 23.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 24.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 237 x 430
Produkts
  • Efektīvs attaukošanas un fosfatēšanas līdzeklis
  • Atstāj zilgani dzeltenus dzelzs fosfāta slāņus
  • Uzticami aizsargā pret koroziju vairākas dienas
  • Nodrošina labu bāzi krāsas adhēzijai
  • Viegli uzglabāt un lietot
  • Koncentrāta pH vērtība ir apm. 2
  • Dzidrs, bezkrāsains šķidrums
  • Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
  • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
  • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
  • Bez VOC
Fosfatēšanas līdzeklis PressurePro RM 48, 20l
Fosfatēšanas līdzeklis PressurePro RM 48, 20l
Fosfatēšanas līdzeklis PressurePro RM 48, 20l
Fosfatēšanas līdzeklis PressurePro RM 48, 20l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Signālvārds Uzmanību
  • H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • P234 Turēt tikai oriģināliepakojumā.
  • P280i Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
  • P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Pielietošanas veidi
  • Attaukošana un fosfatēšana
  • Virsmas attaukošana
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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