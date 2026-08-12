Pulverveida līdzeklis tīrīšanai PartsPro Extra, RM 63, 20kg
Notīra pat visnoturīgākos traipus, piemēram, eļļas, smērvielas, kvēpus utt. Tādu detaļu tīrīšanai, kuras nav jutīgas pret sārmiem, piemēram, dzinējiem, pārnesumkārbām, maziem piederumiem, lējumiem utt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (kg)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13.2
|Svars (kg)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|20.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|750 x 450 x 120
Produkts
- Ļoti efektīvs detaļu tīrīšanas un attaukošanas līdzeklis
- Izšķīdina eļļas, tauku un rūsas traipus
- Pulverveida
- Mazputojošs sastāvs
- Ātra un efektīva iedarbība
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur nitrītus
- Nesatur šķīdinātājus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
- H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P405 Glabāt slēgtā veidā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
- Daļu tīrīšana