Grīda

Kärcher FloorPro tīrīšanas līdzekļi ir ļoti efektīvi, tie nodrošina pirmklasīgu sniegumu īsākā laikā un ar mazāku piepūli. Kärcher tīrīšanas sistēma nodrošina harmonisku mijiedarbību starp iekārtām, piederumiem un tīrīšanas līdzekļiem. Tā ievērojami atvieglo darbu, ļauj to paveikt ātrāk un ērtāk. Papildu ieguvums ir optimāla tīrīšanas iekārtu un tīrāmo virsmu aizsardzība.

Kärcher Traipu noņemšana

Traipu noņemšana

Kärcher FloorPro tīrīšanas līdzekļi ir ļoti efektīvi, tie nodrošina pirmklasīgu sniegumu īsākā laikā un ar mazāku piepūli. Kärcher tīrīšanas sistēma nodrošina harmonisku mijiedarbību starp iekārtām, piederumiem un tīrīšanas līdzekļiem. Tā ievērojami atvieglo darbu, ļauj to paveikt ātrāk un ērtāk. Papildu ieguvums ir optimāla tīrīšanas iekārtu un tīrāmo virsmu aizsardzība.

Apskatīt produktus
Kärcher Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

Ikdienas tīrīšanas līdzeklis

Var izmantot praktiski visur; visu ūdensizturīgu cieto un elastīgo grīdas segumu ikdienas uzkopšanai; īpaši ekonomisks risinājums; ekonomiskai tīrīšanai, neatstājot švīkas, mazputojošs; uzticami šķīdina eļļu, smērvielu un minerālu radītus plankumus; ātri žūstošs.

Apskatīt produktus
Kärcher Uzturēšana un apkope

Uzturēšana un apkope

spēcīgs; visu ūdensizturīgo, cieto un elastīgo grīdu kopšanai; zema putošana; izžūst, neatstājot svītras aiz muguras; jaudīga tīrīšana; pretslīdes un netīrumus atgrūdoša kopšanas plēve; vienkārši noslīpēt; izturīgs pret nodilumu; dzirkstošs spīdīgs

Apskatīt produktus
Kärcher Informāciju par tīrīšanu un kopšanu / aerosolveida tīrītājs

Informāciju par tīrīšanu un kopšanu / aerosolveida tīrītājs

Tīrīšana un kopšana vienā piegājienā: efektīvi noņem apavu papēžu un zoļu radītās švīkas; izveido īpašu aizsargkārtiņu; virsmai nodrošina pretslīdes un netīrumu atgrūšanas īpašības; uzlabo aizsardzību pret nodilšanu.

Apskatīt produktus
Kärcher Pamata tīrīšanas līdzekļi

Pamata tīrīšanas līdzekļi

Pamatīgai dziļajai tīrīšanai; nopietnu netīrumu likvidēšanai; noņem pat dziļi ieēdušos atlikumus; viegli noņem vasku u.tml.; mazputojoši; videi draudzīgi; ar svaigu aromātu.

Apskatīt produktus
Kärcher Kopšanas līdzekļi

Kopšanas līdzekļi

Līdzeklis cieto un elastīgo grīdas segumu kopšanai un aizsardzībai; laba virsmas aptveršana; labas saķeres īpašības; samazina virsmas slīdamības īpašības un uzlabo nodilumizturību; tā kļūst mazāk uzņēmīga pret netīrumiem, samazinās tās slīdamība; atgrūž netīrumus; grīda kļūst cietāka un daudz nodilumizturīgāka.

Apskatīt produktus
Kärcher
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija