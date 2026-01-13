Grīda
Kärcher FloorPro tīrīšanas līdzekļi ir ļoti efektīvi, tie nodrošina pirmklasīgu sniegumu īsākā laikā un ar mazāku piepūli. Kärcher tīrīšanas sistēma nodrošina harmonisku mijiedarbību starp iekārtām, piederumiem un tīrīšanas līdzekļiem. Tā ievērojami atvieglo darbu, ļauj to paveikt ātrāk un ērtāk. Papildu ieguvums ir optimāla tīrīšanas iekārtu un tīrāmo virsmu aizsardzība.
Traipu noņemšana
Ikdienas tīrīšanas līdzeklis
Var izmantot praktiski visur; visu ūdensizturīgu cieto un elastīgo grīdas segumu ikdienas uzkopšanai; īpaši ekonomisks risinājums; ekonomiskai tīrīšanai, neatstājot švīkas, mazputojošs; uzticami šķīdina eļļu, smērvielu un minerālu radītus plankumus; ātri žūstošs.
Uzturēšana un apkope
spēcīgs; visu ūdensizturīgo, cieto un elastīgo grīdu kopšanai; zema putošana; izžūst, neatstājot svītras aiz muguras; jaudīga tīrīšana; pretslīdes un netīrumus atgrūdoša kopšanas plēve; vienkārši noslīpēt; izturīgs pret nodilumu; dzirkstošs spīdīgs
Informāciju par tīrīšanu un kopšanu / aerosolveida tīrītājs
Tīrīšana un kopšana vienā piegājienā: efektīvi noņem apavu papēžu un zoļu radītās švīkas; izveido īpašu aizsargkārtiņu; virsmai nodrošina pretslīdes un netīrumu atgrūšanas īpašības; uzlabo aizsardzību pret nodilšanu.
Pamata tīrīšanas līdzekļi
Pamatīgai dziļajai tīrīšanai; nopietnu netīrumu likvidēšanai; noņem pat dziļi ieēdušos atlikumus; viegli noņem vasku u.tml.; mazputojoši; videi draudzīgi; ar svaigu aromātu.
Kopšanas līdzekļi
Līdzeklis cieto un elastīgo grīdas segumu kopšanai un aizsardzībai; laba virsmas aptveršana; labas saķeres īpašības; samazina virsmas slīdamības īpašības un uzlabo nodilumizturību; tā kļūst mazāk uzņēmīga pret netīrumiem, samazinās tās slīdamība; atgrūž netīrumus; grīda kļūst cietāka un daudz nodilumizturīgāka.