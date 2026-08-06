Daudzfunkcionālais tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 756, 1l
Augsta mitrināšanas spēja, universāls un ļoti ekonomisks līdzeklis: Daudzfunkcionālais ikdienas tīrīšanas līdzeklis RM 756 FloorPro grīdu un virsmu mehāniskai un manuālai tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|12
|pH
|9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
Produkts
- Ikdienas tīrīšanas līdzeklis visām ūdensizturīgām cietajām un elastīgajām grīdām un virsmām
- Ļoti ekonomisks, pateicoties nelielajai devai no 0,25% līdz 1%
- Jaudīgs tīrīšanas sniegums, pateicoties augstajai mitrināšanas spējai
- Ātra nožūšana
- Tīra, neatstājot svītras
- Mazputojošs sastāvs
- Nav kaitīgs videi un saudzīgs pret dažādiem materiāliem
- Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
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Saderīgās iekārtas
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- B 250 R + R 100
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
Pielietošanas veidi
- Grīdu un virsmu tīrīšanai