Mitrās tīrīšanas līdzeklis FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 20l
Spēcīgs tīrīšanas un uzkopšanas līdzeklis visu ūdensizturīgo cieto un elastīgo grīdu un segumu tīrīšanai. Īpaši piemērots sporta zālēm un daudzfunkcionālām zālēm, jo ir pieejams ekspertu ziņojums par pretslīdes īpašībām saskaņā ar DIN V 18032-2:2001-04. Wipe Care Extra RM 780 pēc nožūšanas neatstāj švīkas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|21.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|270 x 240 x 430
Saderīgās iekārtas
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- B 250 R + R 100
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana