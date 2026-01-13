Izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis FloorPro RM 748, 10l
Izsmidzināma emulsija uz vaska bāzes ar pretslīdes īpašībām visām cietajām virsmām. Atjauno un atsvaidzina grīdas pārklājumu. Noņem papēžu atstātās pēdas un zoļu nospiedumus, vienlaikus izveidojot pretslīdes slāni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|10
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|8.5
|Svars (kg)
|10
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pielietošanas veidi
- Grīdas pārklājums