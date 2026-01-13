Pulverveidīgs kristalizējošs līdzeklis grīdām, kas piešķir mirdzumu RM 775, 5kg
Līdzeklis marmora grīdu un mozaīkbetona segumu apstrādei un spožuma piešķiršanai. Pēc kristalizācijas grīdai ir patīkams mirdzums, tā ir cietāka un nodilumizturīgāka.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (kg)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|1.4
|Svars (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|225 x 225 x 213
Pielietošanas veidi
- Kaļķainu akmens virsmu tīrīšanai.